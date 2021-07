La normalización del desastre

Van ya cuatro fines de semana seguidos que La Vega está abierta al público y a los artistas. Es un récord de ese uso cultural intensivo que el Ministerio de Defensa, propietario del recinto, lleva favoreciendo desde que en octubre de 2014 permitió al Ayuntamiento utilizar sus naves para una Noche Blanca. Desde entonces, la vieja Fábrica de Armas, pese a la ruina de sus naves, se ha ido exhibiendo, cada vez más, ante la ciudadanía, pasando de ser el tesoro mejor guardado de Oviedo al secreto a voces de la programación cultural alternativa. La Fundación Princesa de Asturias ayudó mucho en esa campaña de márketing abrazándola como segunda sede –después del Campoamor– y convirtiéndose en Dj residentes durante la semana de los Premios.

Mientras el futuro urbanístico de la fábrica sigue dilatándose entre despachos y cajones, de Madrid a Oviedo –con un secretismo poco apropiado para una negociación en la que todas las patas pertenecen a la cosa pública y, por tanto, nuestra– está muy bien que la fábrica se utilice con intensidad, que el público la recorra, que sucedan allí cosas. Pero uno se pregunta si el esfuerzo por programar cultura en medio de la cochambre, por mucho que la estética del cementerio industrial sea una máquina de likes en Instragram, merece la pena o si, por expresarlo mejor, las distintas administraciones públicas están optimizando sus recursos en ese empeño. La Vega, si no se abre para una obra de teatro, una exposición o un concierto, está cerrada a piedra y lodo. Defensa mantiene la seguridad del recinto. Salvo esa cuestión, cada vez que se abre hay que pagar acometidas de luz o poner generadores, limpiar techos para prevenir goteras, cortar “maízos” para que no caigan los aleros y así, hasta el infinito, pues ese mantenimiento puntual no es más que la normalización de una gestión algo desastrosa, en su sentido profundo, el de que los astros no acaban de acompañar la jugada. En un horizonte ideal, si Defensa y el Ayuntamiento, o incluso la Fundación Princesa, por vínculo institucional al menos, forman parte de lo que el ciudadano soporta con sus impuestos, lo óptimo, mientras el viaje al futuro de cajones y despachos no se resuelve, es que se sienten a diseñar un plan de uso intensivo de la fábrica. La Vega es maravillosa, pero abrirla, hoy en día, es una carga, y la carga, repartida, ya saben.