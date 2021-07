Centro de salud comunicando

¿Conocen la estrofa? Mi madre solía cantarla mientras sacaba brillo y esplendor con pasión a un piso salpicado de barros traídos desde distintos andurriales de Oviedo. Era otra ciudad y otros tiempos, los mismos en los que ir al médico significaba pegarte un madrugón de órdago a fin de ser de los primeros afortunados en arrancar de un cutre-bloc el número que conducía a la audiencia deseada. Y qué guirigay se formaba si había que recurrir al “¿quién da la vez?”. Estos episodios forman parte de una prehistoria nacional sanitaria que creíamos agotada y que, sin embargo, está resucitando bajo nuevas, modernas y tecnológicas formas.

Les cuento: tras casi medio año de hacerme el sueco frente a mis recurrentes problemas de oídos y creyéndome seguro de que el malestar no conlleva gravedad, he dejado correr convenientemente meses y virus para al fin ejercer mi delectativo derecho de la publicitada asistencia sanitaria pública y de calidad. La atención primaria está en marcha, mi ciudad vuelve a la normalidad, aunque algunos becerros de corta edad y menos cerebro quieran bloquearla.

Tu, tu… Tu, tu… Tu, tu… Comunica. Como hace ya varias semanas. ¿Qué hacer? ¿Ir o no ir? Esa es la cuestión, porque si me presento en las urgencias de mi centro de salud recibiré miradas inquisidoras y, lo que es peor, me harán pasar a una sala en la que me recordarán que estamos en pandemia y yo, que soy muy vivo para otras cuestiones mundanas, me amilanaré como zorro acorralado y no me atreveré a espetar que hay otras pandemias igual de peligrosas: el dislate y el abandono.

Por fin una voz al otro lado me contesta pillándome desprevenido y, alterada repentinamente mi serenidad, tartamudeo en mi solicitud.

–De acuerdo. Tiene usted cita el día 30.

–Estupendo. Entonces, ¿mañana día 30?

–No, no, yo le estoy dando cita para el lunes 30 de agosto.

Estupefacto, no acierto a articular palabra antes de que la llamada sea interrumpida. Me dejo caer en el sofá con la sangre en punto de ebullición y me acojo a San Judas Tadeo (patrón de las causas perdidas), rogándole que me quede como estoy; o sea, sin necesidad de precisar servicios mayores a la ninguneada e incomprensiblemente bien aireada y cacareada atención primaria.

Me toco las orejas, ánimo muchachas, aguantad el verano, campamentos y peripecias con mis oídos despreciados, quizás sea mejor dejarlos en casa. ¡Qué coño! narices y ojos también: solo con la carencia de sentidos lograremos sobrevivir a tantos ninguneos y desatinos.