Wenceslao o el sentimiento agrio

Wenceslao López es un hombre de ideas fijas, aunque equivocadas. Desde que los ovetenses le enviaron a la oposición, está en un permanente estado de enfado contra el mundo y de revancha contra Alfredo Canteli, intentando confrontar en todo y por todo y con argumentos absolutamente ajenos a la triste realidad de su mandato en el tripartito.

Según Wenceslao, el desgobierno del tripartito dejó en marcha proyectos para Oviedo que ahora han sido paralizados. La realidad es que, tras cuatro años de actuar como una simple marioneta de la vicealcaldesa sin hacer nada productivo por el municipio, no quedó proyecto alguno en los cajones, salvo el dislate del Bulevar de Santullano que ya en campaña tanto el PP como Ciudadanos anunciaron que si gobernaban sería cambiado.

Siendo Wenceslao socialista, gobernando en Asturias y en Madrid los socialistas, fue incapaz de conseguir vínculos institucionales con sus compañeros de partido para trabajar unidos en la recuperación de La Vega. No había ningún proyecto ni acuerdo serio, viable y formalizado para que esta recuperación se pudiera iniciar. La prueba es que hoy Alfredo Canteli y Adrián Barbón están trabajando juntos para conseguir recuperar esos terrenos y lo están haciendo comenzando desde la nada que heredamos en junio de 2019. Y lo están haciendo desde el respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo, algo que le es totalmente ajeno a Wenceslao López.

En sus cuatro años de Gobierno no desbloqueó el futuro de la plaza de Toros, no avanzó ni un mínimo paso en la Ronda Norte y fue incapaz de plantear ni siquiera una idea ilusionante para el futuro de Oviedo. El desgobierno que presidió no hizo nada en cuatro años que no fuera crispar a la sociedad y mostrar unas tensiones internas más propias de un gallinero que de una institución como el Ayuntamiento de Oviedo. Ahora se atreven incluso a decir que hemos abandonado a los barrios y a los pueblos (en dos años hemos realizado más de 100 obras, la mayor parte para mejorarlos), cuando basta ver el estado en el que estaban en junio de 2019 para darse cuenta de quién fue responsable de ese abandono; nos acusan de falta de democracia por rechazar sus propuestas, cuando el tripartito despreció y ahogó –lo viví en directo– a la oposición imponiendo unas prácticas absolutamente sectarias; aseguran que han disminuido las políticas sociales, cuando en 2020 destinamos 10 millones de euros a los diferentes programas y ayudas de Servicios Sociales, 3 millones más que en 2019 con el presupuesto del tripartito…

Wenceslao López tiene un sentimiento agrio de la política y de las relaciones personales, lo que hace muy difícil buscar puntos de encuentro con él. Y lo triste es que parece haber insuflado ese mismo sentimiento agrio en todo el PSOE local, que le sigue acríticamente en sus desvaríos, no sé si por disciplina, por compasión o por falta de alternativas. Personalmente, me encantaría que Wenceslao López cumpliera 95 años como candidato local del PSOE. Es un buen y sincero deseo de salud para él y una garantía de prosperidad para Oviedo porque con ello nos evitaría caer de nuevo en el desgobierno de la izquierda.