Elegante bonhomía

El poeta francés Charles Baudelaire, paradigma de la vida bohemia, afirmaba haciendo gala de su cinismo que, para trabajar, tan solo hay que estar convencido de que hacerlo es menos aburrido que divertirse. Pero resulta que hay gente que disfruta complicándose la vida con aventuras que son tan exigentes o más como lo son los empleos que tienen en la vida real. En el fondo, todos nuestros hobbies, nuestras aficiones, se parecen mucho al trabajo de alguien. Aunque lo hagamos por el mero placer de disfrutar de la experiencia.

La inconfundible silueta de Pedro Zuazua, periodista de altas responsabilidades y singular e incansable embajador de la Marca Oviedo, se revolvía este pasado sábado con su inquietud característica en una calle secundaria del barrio de Pumarín. Su máxima preocupación era recibir y acomodar a los asistentes a la velada que sus socios y él habían preparado. La cita es en un local, antigua tienda de paños, donde han construido un concepto que tiene algo de fábrica de zapatillas de andar por casa y mucho de pequeño club social al que han bautizado como Espacio Balbino.

¿Qué es lo que le ha impulsado a Zuazua a meterse en esta aventura de las zapatillas, teniendo ya tantas y tan altas responsabilidades en la vida cotidiana? Como el resto de socios de esta peculiar empresa, se toma el asunto muy en serio. Se dedican a fabricar las mencionadas pantuflas, han dibujado un plano de la Vetusta más sentimental, han diseñado una caja para limpiar zapatos y amenazan con otras ideas estrafalarias que pronto verán la luz y que intentarán hacer pasar como irrenunciables. Todo resumido en una página web que parece más un libro de relatos mágicos que una tienda online. Cualquiera puede darse cuenta de que esta gente se lo está pasando en grande, a su manera muy particular.

El invitado que presentaban esta semana dentro de la peculiar campaña de promoción que están llevando a cabo para situarse dentro del mercado del confort doméstico ha sido el escritor y columnista Manuel Jabois. Ejercía como anfitriona del acto la farmacéutica Lucía Arroyo, otro de los miembros de la tribu Balbino. Pueden pensar ustedes ¿por qué hace la entrevista la farmacéutica teniendo un periodista disponible? Pero yo me sé la respuesta. Lucía, a la que tengo la suerte de conocer desde sus años de uniforme colegial, tiene una cualidad muy poco convencional: Como tertuliana tiene la capacidad de dar giros a la conversación absolutamente osados sin resultar maleducada. Es casi imposible que no te robe una carcajada. Y puede ser mucho más expresiva levantando una ceja que con un millón de palabras que cualquiera pueda pronunciar. Se sentó junto a Jabois, ambos calzados por Balbino, y conversaron, sin más, logrando que los demás nos sintiéramos tan cómodos como lo deben ser unas buenas zapatillas, como si estuviésemos en casa tomando café.

Lo que más me gusta de Jabois como escritor es esa capacidad de análisis desde la intimidad. Desde lo más humilde de la experiencia, como si la verdad residiese en las cosas más pequeñas. Una manera de vivir la vida que está emparentada con la sabiduría popular, con lo cotidiano y con lo amable. Todo es susceptible de ser enganchado con un recuerdo. Como apuntaba Zuazua en su presentación, Jabois es uno de esos tipos que te hacen decir. Eso me pasó a mi, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo quiero, ese podía haber sido yo. Después de darle muchas vueltas acabé por comprender la diabólica estrategia de los socios cuando me sorprendí volviendo a casa y pensando en bucle: y sus zapatillas también las quiero. Malditos publicistas…