La revolución de los sencillos

“Para liberarte de ti mismo, lanza un puente más allá del abismo de la sociedad que tu egoísmo ha creado. Intenta ver más allá de ti mismo. Intenta escuchar a algún otro, y, sobre todo, prueba a esforzarte por amar en vez de amarte a ti solo”, decía el bueno de Helder Cámara.

¿Por qué tanta gente infeliz, de vidas insatisfechas? ¿Por qué tantos hombres y mujeres encuentran la vida monótona, trivial, insípida, y tan vacía? ¿Por qué se aburren en medio de su aparente bienestar? ¿Qué les falta para encontrar de nuevo la alegría de vivir?

En nuestro barrio, en nuestra parroquia, nuestra vida es de otro color, sencillamente porque sabemos lo que es amar gratis y a tope. Lo queramos o no, el ser humano está llamado a amar desinteresadamente; y, si no lo hace, en su vida se abre un vacío que nada ni nadie puede llenar. Y las gentes sencillas de mi barrio de Teatinos lo tenemos claro. Hemos pasado estas semanas embarcados en el Rastrillo, la carrera solidaria y las mil aventuras de la campaña contra el hambre, con nuestro lema particular de “la vida no es un cuento”; hemos sembrado el barrio con el secreto de la vida, el que puede devolvernos la alegría de vivir: la solidaridad real.

Es fácil vivir sin amar a nadie de manera verdaderamente gratuita. No hago daño a nadie. No me meto en los problemas de los demás. Respeto los derechos de los otros. Vivo mi vida. Pero eso, ¿es vida? Despreocupado de todos, reducido a nuestros pequeños egoísmos, impermeable a los problemas de los demás, ajeno a los sufrimientos de la gente, me encierro en mi campana de cristal. ¿Para qué? ¿Para encontrar mi felicidad?

Vivimos en una sociedad donde es difícil eso de amar gratuitamente. En casi todo nos preguntamos: ¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano con esto? Todo lo calculamos y lo medimos. Nada hacemos si no nos reporta algún beneficio. El amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, la lucha por el débil, la esperanza, la alegría interior, no parecen cosas de moda. Son algo gratuito que se ofrece sin esperar nada a cambio, si no es la vida del otro recuperada en su dignidad.

Los que formamos la comunidad de Covadonga en Teatinos somos “ágape”, sabemos lo que significa amar gratuitamente. Podría hablaros de números, de dineros, de que un año más nos superamos en nuestras expectativas, pero prefiero hablaros de cientos de niños y niñas, jóvenes, adultos, mayores, que se han volcado con pasión y sencillez, con pequeñas aportaciones, para hacer algo grande… como decía Eduardo Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Y vaya si lo cambia.

Hoy quiero festejar la ilusión de la gente sencilla. Celebro la entrega y el esfuerzo de tantas personas, de tantas familias que diariamente se debaten entre pagos de facturas, tickets de supermercado y sueldos que, como el polvo, vuelan con una ligera brisa; de tantos hogares que les cuesta llegar a fin de mes, pero se han compartido para que otros simplemente puedan vivir. Y sobre todo, alabo la gratuidad de la palabra “Gracias” venida de tantas bocas distintas estos días y recibida con alegría por otros tantos oídos diferentes, muchos hombres y mujeres, que en el lejano Togo, hoy viven un amor gratuito, sin nada que devolver, pero con mucho que celebrar gracias a nuestra humilde revolución.