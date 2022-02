Socialistas de Oviedo, 130 años

En 1879, un pequeño grupo de trabajadores dirigidos por Pablo Iglesias Posse, fundaban en Madrid el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en 1888, en Barcelona, se fundaba el sindicato socialista de la Unión General de Trabajadores (UGT), estos en busca de mejorar sus duras condiciones de trabajo, y los primeros, para poder cambiar las leyes, que permitían esas abusivas condiciones. Lentamente se irán difundiendo por el resto del país hasta que tal día como hoy de hace 130 años, el 28 de febrero de 1892, se constituía en Oviedo la Agrupación Socialista de Oviedo (ASO). Era el resultado final de la unión de ocho organizaciones previas, las de moldeadores, ajustadores, canteros, albañiles, sastres, carpinteros, zapateros y ebanistas, incorporándose después las de tipógrafos, panaderos y guarnicioneros.

Ese es nuestro origen y eso seguimos siendo, porque desde esos complicados inicios hasta hoy el Partido Socialista Obrero Español siempre ha sido actor principal en las grandes transformaciones de nuestro país, buscando soluciones para hacer efectivos los principios de libertad, para que toda persona pueda elegir y llevar a cabo su proyecto personal de vida; igualdad de oportunidades y condiciones, para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades; y solidaridad, para reducir la desigualdad y asegurar a todas las personas sus necesidades básicas.

Tras tantos años de nuestra fundación, es de justicia, en el día de hoy, en esta efeméride del Partido Socialista de Oviedo, recordar a las miles de personas que durante estos 130 años, sin esperar nada a cambio, han dedicado (y dedican) una parte de su vida a defender sus ideas y el bien común.

Es evidente que nuestro país no es el de hace 130 años, ni el Partido Socialista es el mismo, pero ciertos principios permanecen inalterables:

- A la política se llega con honestidad, con vocación de servicio público y con una idea muy clara, los intereses generales siempre por encima de los individuales. Es lo que hemos recibido y lo que debemos donar, porque nuestro partido tiene su origen y razón de ser en el servicio a la ciudadanía. En la medida que las condiciones generales mejoren, mejorarán también las particulares.

- La unión de las voluntades. Es fundamental, que, desde la legítima reivindicación de nuestros intereses individuales, sectoriales y/o territoriales, tengamos visión conjunta de la sociedad. El progreso se consigue cuando avanzamos en conjunto, no individualmente. La responsabilidad y el éxito de transformar la sociedad es de todas y todos, y debemos arrimar el hombro en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras circunstancias vitales, dentro del ámbito que nos toca vivir, sea cual sea y donde sea.

- La afección política. Craso error cometemos si no sabemos valorar nuestra actual organización político-administrativa, social y sindico-laboral. La política no es más que el medio que nos hemos dado para construir una sociedad más humana y que atienda las necesidades de todas y todos. Cuanto más se participe en política, cuantas más personas se involucren, mejores resultados globales se obtendrán. Cuanto más la marginemos, más sensibles estaremos a poderes autócratas con consecuencias impredecibles e indeseadas.

El “todos son iguales” es una falsa simplificación que no nos da solución alguna y que mete en el mismo saco a quien yerra y a quién no, ¿puede haber mayor injusticia?

Las propuestas políticas deben ser el resultado de la observación, escucha, análisis, debate y propuesta de solución, no el resultado del odio ni de la oposición sistemática. Los resultados en la política (y en la vida) se recogen cuando se siembran compromiso, dedicación, trabajo y cultura del esfuerzo, y a veces, si aún con todo eso se consigue lo deseado, pero desde luego, este es el camino, no hay atajos y no podemos fiar nuestro futuro al azar. Eso en política es el populismo, recetas para arreglar los problemas, sin análisis ni rigor, y de manera simplista, que acaban derivando en auténticos problemas de convivencia.

¿Qué ofrece el Partido Socialista?

Desde esas primeras generaciones de socialistas hasta hoy, el Partido Socialista ha sido el partido propiciador de los cambios, de la evolución y de la innovación en nuestro país. Las y los socialistas pensamos en global, pero sabemos que los cambios se producen actuando desde lo local, por eso te invitamos a conocer al PSOE y a las y los socialistas de Oviedo, porque si durante tantos años, millones de generaciones socialistas nos han dado un punto de apoyo, creemos que las soluciones futuras no pasan ni por su destrucción ni por los saltos al vacío.

Con esa base de principios como la libertad (y me refiero a la libertad que se desarrolla en igualdad y con empatía), la igualdad de oportunidades y condiciones, la solidaridad y la justicia social, te invitamos a que participes activamente en el apasionante reto de construir juntos una ciudad –una sociedad– más amigable, que nos permita desarrollar nuestras capacidades y habilidades individuales, y que nos dé oportunidades de desarrollar nuestro proyecto vital ayudando a mejorar el proyecto social; a que participes para garantizar el relevo generacional, necesario e imprescindible, que nos permita seguir aportando soluciones a los problemas que surgen en la sociedad; a que participes en nuestra organización, porque creemos que nuestra experiencia política y de gestión institucional nos hace más rigurosos y fiables políticamente, en la búsqueda de respuestas para las distintas necesidades generacionales.

Y si no te sientes identificado con el proyecto de nuestro centenario partido, también te invitamos a que participes en otras organizaciones políticas, con visiones distintas, pero que sepan respetar las reglas del juego, porque nos jugamos nada menos que, entre unos y otros, asegurar un futuro con derechos, cuestión que hoy más que nunca vemos lo fácil que es de destruir y lo complejo que es de construir. Si triunfa la desafectación política estamos abocados como sociedad a la autodestrucción, a los totalitarismos y a los autócratas.

Para finalizar, nuestra absoluta condena a la invasión ordenada por el Gobierno de Rusia (no sus ciudadanos), y nuestro absoluto pensamiento y solidaridad con el pueblo ucraniano. No a la guerra.