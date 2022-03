Desde tu casa

Querido Paco, Paquirri:

Hoy te hemos dicho “hasta la próxima”, pues segura estoy de que esta llanisca de corazón aún tiene un pericote pendiente contigo en el cielo!, pero no vengo a hablar de mí pues nueve años no son tiempo al lado de tus treinta de presidencia, de los cincuenta de historia de la Polifónica cumplidos en 2020. ¿Recuerdas? Soplamos las velas de cumpleaños en medio de un ensayo del Barberillo, y no sólo celebrábamos aquel medio siglo de historia sino también los 25 al frente del Festival de Teatro Lírico Español del Campoamor.

Se dice pronto, en cuatro líneas, pero cuánto has luchado por hacer de un grupo de amigos aficionados al canto coral un coro amateur, dispuesto, entusiasta, como un camaleón en el teatro y al nivel, por qué no decirlo, de muchos coros profesionales. Y todo esto,mantenido en el tiempo a pesar de diferentes escenarios institucionales y vaivenes de toda índole, labor nada fácil; pero ese buen carácter, esa sonrisa entre dulce y picarona, ese don de gentes y ese interés hasta la más absoluta implicación personal, bien conocida por tantos polifónicos, han dejado un legado que ten por seguro cuidaremos como se cuidan los grandes tesoros, pues lo es.

Hoy estábamos muchos, los de ahora, con amigos y compañeros de épocas anteriores, todos felices de estar allí contigo cantando, a pesar de la tristeza del vacío que nos dejas. En la homilía escuchamos ese ¿quién llevará el testigo de tantos años de historia? Por un momento un respigo, pero sólo un momento, una mirada alrededor y mucha paz, somos muchos trabajando y hemos aprendido del mejor de los maestros. Así que ve tranquilo, esta tu casa, la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, seguirá cantando incansable contagiados de ti.

Feliz viaje, compañero y amigo Paquirri.