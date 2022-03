La edad de la ira

“Apuesta por ti” y otras batallas…

Que en la adolescencia las emociones fluctúan como la bolsa en tiempos de crisis es un hecho que muchos ya hemos padecido en nuestras carnes. Afirmar que el balanceo característico en esta franja de edad entre euforias –sumémosle autoconfianzas– y autodesprecios –añadámosle desesperación– puede provocar mareos y alguna que otra arcada a unas desequilibradas hormonas dueñas de actos y pensamientos: es tan cierto como que Putin es un redomado cabronazo.

Recuerden a su “yo” adolescente: querían ser rebeldes sabiendo, al mismo tiempo, que había que conformarse. Ese era nuestro eterno problema y nos enfrentábamos a él sin identidad y, lo que era aún peor, sin lograr clarificar unos sueños que podrían guiarnos hacia una meta futura, hacia la vida prometedora que se abría ante nosotros.

Todo esto viene a cuento porque estos días, al escuchar las llamadas y campañas de nuestro Ayuntamiento, preocupados por nuevos hábitos y nuevas drogas y comportamientos de nuestros jóvenes de Oviedo, me he replanteado la figura del adolescente tras conocer estadísticas, informaciones y mantener conversaciones acerca de nuevas drogas, adicciones y otros escapismos. Sabemos que las características psicológicas de la adolescencia siguen siendo las mismas, y lo seguirán siendo porque forman parte del intríngulis del desarrollo humano. Pero, entonces ¿qué es lo que ha cambiado? Ríanse, pero mientras yo mismo huía del aburrimiento y me entretenía cogiendo carrerilla ante un “Ojo de buey, cuchillo y tijera”, ahora se buscan sensaciones nuevas en contextos bien distintos. La adrenalina ya no la da pasar la tarde, guitarra en ristre, con la pandilla en el parque; el subidón viene envuelto en forma de pantallas ficticias, tic-tocs perroneos, reguetoneos malsonantes, drogas de risitas, consumos y apuestas, y muchas cosas que me dejo en el tintero.

Internet y las redes sociales son sus nuevas herramientas, sus mundos ficticios, armas de doble filo en manos de imberbes inmaduros. A los que pertenecemos y añoramos otras generaciones nos crea un profundo nudo en el estómago reconocer que las relaciones y comunicaciones “adolescentísticas” se establecen tras la presión de un carácter o icono, construyendo códigos morales propios, así como valores y principios que nos asustan, preguntándonos en qué hemos y en qué estamos fallando. Pues recordemos que no son hijos de un capricho ni de una libre decisión, sino de múltiples factores sociológicos que denotan el fracaso de nuestras sociedades. Hábiles manejadores de los diferentes dispositivos, los adolescentes se topan de forma fácil con pornografía, ciberbullying o sexting, de la misma sencilla manera que encuentran páginas de apuestas o de distribución de drogas emergentes. Se topan y, como están más perdidos que el hijo de la zapatones, eligen, ¡y vaya cómo eligen!

Buscar las razones de sus opciones es elaborar una larga lista de sucesos: ganar dinero de forma rápida para poder tener cosas que no se pueden permitir, el desconocimiento de la frustración, una concentración inexistente, la falta de estímulos, hábitos de vida solitarios, desatención en casa o en la escuela…

¿Estamos contribuyendo los adultos a que esta etapa de constantes progresos y retrocesos sea aún más difícil? Seguramente. Parece que la adolescencia ya no es solo la edad de la ira: es ya la edad maligna.