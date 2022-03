Grandezas y miserias de la capitalidad cultural

Hay un renglón muy pintoresco en mi currículum que señala que, durante un tiempo, fui presidente de la Asociación Cultural “Nosepara”. Es algo totalmente intrascendente para cualquiera que no sea de Oviedo. Incluso para vosotros, mis vecinos y amigos, ya carece de valor. Prácticamente nadie se acuerda de esto. Es casi como haber sido miembro del Club de los Poetas Muertos, aquellos adolescentes románticos de la inolvidable película protagonizada por Robin Williams. Sin embargo, yo lo sigo citando como mérito porque estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, aunque se pierda en la memoria.

“Nosepara” surgió como respuesta a una necesidad. Varios locales de ocio de la noble Vetusta, que manteníamos por separado una programación cultural propia, decidimos arriesgar organizando juntos eventos un poco más grandes. En aquel momento (estamos hablando del final del gabinismo) la ciudad sufría graves lagunas en su programación. Nosotros hicimos una propuesta valiente de teatro, música, cine, artes plásticas, gastronomía, danza... Todo adaptado al espacio de nuestros bares, pero con la ilusión de hacer una ciudad más plural y divertida. Palmamos pasta, pero esa no era la cuestión. Bien gastada está.

En aquellos años apenas había nada en cartel fuera de la oferta clásica y de las fiestas de San Mateo. Surgieron algunas plataformas como Oviedo SOS Cultura, que reclamaban más diversidad en la programación y que, como suele pasar, no tardaron en polarizarse políticamente hablando. Algunos sectores se revolvieron incluso contra los programas de música clásica como si estos fueran los culpables de algo.

En medio de aquel clima insano fue cuando Vetusta se postuló a la capitalidad cultural de 2016. Candidatura rechazada en favor de la presentada por San Sebastián. A pesar del relumbrón de la ópera o de la zarzuela, eventos con los que los donostiarras no pueden ni soñar por más que brille su festival de jazz. Pero nuestros museos sobrevivían con la luz apagada, no había cine, ni artes escénicas o plásticas, ni participación ciudadana, ni juventud. Oviedo no estaba preparada para ser la capital europea de nada. Curiosamente, “Nosepara”, que había nacido para ayudar, señalaba todas y cada una de esas vergüenzas.

Hoy, el tema de la capitalidad cultural ha vuelto como una posibilidad en el horizonte. Algo para lo que conviene empezar a prepararse. Y nos encontramos en un escenario muy distinto. La lírica sigue liderando la vanguardia, seguida de la danza, la Primavera Barroca, las jornadas de piano, Cimco y, por supuesto, la centenaria Sociedad Filarmónica. Tenemos la Catedral, el Prerrománico y una apabullante riqueza arquitectónica. Los Premios Princesa de Asturias, que han dejado atrás su fría solemnidad para convertirse en una fiesta luminosa, participativa y accesible. Pero también tenemos un remodelado física y espiritualmente hablando Museo de Bellas Artes, que además se apoya en el Arqueológico. Tenemos el cine de Saco y Radar. También varias programaciones crecientes de la Fundación Municipal de la Cultura: Cafca; Link, Cincuenter, el jazz, teatro, el Vesu, las Noches Blancas, la Semana Profesional del Arte... Sigan ustedes sumando: la Fábrica de Armas es casi una realidad.

La capitalidad cultural es un título que concede el Parlamento Europeo, un reconocimiento internacional y una gran oportunidad. Es, además, el negocio al que nos tenemos que dedicar. Parece haber sido diseñado a medida para una ciudad como Oviedo. Podemos estar preparados para el año 2031. Pero para eso hay que enterrar las maneras políticas, aparcar las medallas, demostrar solidaridad y generosidad vecinal. ¿Estamos preparados para tanto?