Santiago Alverú

Con punto picarón de frivolidad y chispa le venía viendo en la tele, no la matutina de la inolvidable “La Trinca”, sino al principio de la tarde. Prestaba atención por asociar en mi magín a sus padres, abuelos e, incluso cierta vecindad ovetensista. Me hablaron de una película pero no la vi. Ahora sorprende saliendo de Kiev, tras tomarse unas castizas cañas y recibir un misil como despertador en las inmediaciones. Me recuerda fugazmente, y distinto nivel, al freelance gijonés Alberto Arce cuando me llamó desde la frontera de Gaza ante unos radicales sexistas que pretendían balear las piernas del intérprete. De Alverú ni sé qué hacía en el Kiev asediado y por lo que escucho también él se lo pregunta tras las locuras belicosas de Putin.

La salida hacia Occidente de este joven ovetense, espabilado sin duda, y aún más temerario si cabe, se me ha convertido en obsesión para desear, en el segundo día de Putin invadiendo, que llegue a franquear el teatro de operaciones. Es Odiseo/Ulises, con miles de años pasados y la no menor diferencia de que mientras busca Ítaca lo hace, sin poemario, en la inmediatez del directo rigoroso, que llamaría Ortega, frente a la caprichosa persecución del imperialista Putin. Sus conexiones se hacen distanciadas, hasta que, al fin, tras buses y obuses, Ulises, digo Alverú, reaparece a escasos metros de la UE, donde benéficamente le piden pasaporte e, imagino, tuvo fácil demostrar extranjería que le excluyera de los remplazos militares ucranios y de la heroica resistencia en país ajeno.