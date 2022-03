En el XX Aniversario de “La Castalia”

Con Mario Álvarez al piano, el poderío vocal de la mezzosoprano María Heres y el patio de butacas del teatro Filarmónica a rebosar en el concierto del pasado lunes 28 de febrero. No encuentro mejor retrato de “La Castalia” en su XX Aniversario. Una onomástica que es, en realidad, mucho más añeja, que no anticuada, si nos vamos a 1873, cuando personalidades como Víctor Sáenz, Melquíades Álvarez y Fermín Canella, entre otros, impulsaron la entidad con su nombre actual en el contexto de una ciudad culta y también generosa para con las artes. “... Ciudad con semejante pasión por la lírica como Oviedo”, escribía acertadamente Jonathan Mallada el martes en este diario. Ya en el XIX, el objetivo era ambicioso: que la música fuera un emblema de la capital, y aquellos ilustrados eligieron a Castalia, la hija del dios Aqueloo, que huyó para empaparse en aquella fuente inspiradora para quienes escuchaban su sonido. Fueron algo más de cien años, pues “La Castalia” se disolvió en 1886 por la escasez de medios económicos. Por fortuna, resurgimos en 2002 y aquí estamos, de nuevo, escasos de medios por una falta de apoyo institucional que, aplicando la pura lógica del respeto –sensibilidad– a nuestras más importantes señas de identidad, nunca alcanzaré a entender.

Pese a todo, no hemos recortado nuestras actividades artísticas o formativas. Estas últimas son muy especiales para mí, por el nivel de compromiso que hemos tenido con los cientos de alumnos que se han formado con nosotros. Y es que “La Castalia” se centra de modo particular en los jóvenes artistas asturianos –cantantes, instrumentistas y compositores–, formándolos y promocionándolos también fuera de Asturias y de España. En Oviedo alumbramos en 2002 “La Voz en la Música de Cámara”, un curso único en el mundo, y que en 2013 recibió el Gran Premio de España en la modalidad de Música que concede la AITA. Y no nos olvidamos del Teatro Lírico, con nuestros talleres de ópera y zarzuela, del que han surgido numerosas producciones. A quienes aman y conocen el mundo de la clásica no se les escapa la importancia del rodaje teatral previo a la profesionalización para las futuras promesas. Todo en el contexto de una asociación abierta y participativa cuyas actividades son públicas y no restringidas a socios o colaboradores.

Si el alimento del artista es el aplauso, nosotros nos nutrimos de la realidad incontestable del anuncio de “localidades agotadas”, algo que no es habitual. “La Castalia” llena siempre, como prueba del acierto de una actividad tanto en su parte artística, proyectando talento, como formativa, promoviéndolo. No tengo espacio para relatar el número de cursos, conciertos, ciclos de conferencias y recitales realizados. Deseo celebrar nuestra supervivencia cuando se han concatenado circunstancias casi insuperables como la pandemia; la desaparición de patrocinios históricos, –Cajastur, por ejemplo–; la supresión de ayudas en 2015 por parte del Principado de Asturias o las incomprensibles actividades ad hoc organizadas con dinero público que entran en conflicto con “La Castalia”. Por eso, a la vez que apelo a esa ayuda institucional, hago expreso reconocimiento de quien sí nos la presta colaborando con nosotros, como el RIDEA, la Sociedad Filarmónica o a través de pequeñas donaciones.

Quedan en nuestra memoria innumerables recuerdos: la colaboración de Eva Wagner; el homenaje en vida al maestro Antón García Abril; los estrenos en España de la “Cantata Clori”, de Giacomo Facco, y de “Phillis und Tirsis”, de Carlos Felipe Manuel Bach, en primicia absoluta, por gentileza de la Singakademie de Berlín. Creo que la mejor manera de celebrar nuestro aniversario es agradecer a todos los grandes compositores, jóvenes talentos y magníficos profesores con los que hemos contado y seguimos contando. Larga vida.