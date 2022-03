Desmontando a Is/ra

He visitado el nuevo espacio Deciversa en la calle San Antonio. Ha sido un rato muy entretenido, muy colorido, vigorizante y optimista. Pero me ha vuelto a pasar lo mismo que cuando visité el Mufa. He salido de allí en desacuerdo con Israel Sastre sobre lo que es el arte y lo que es un artista, y sobre el valor de la vanidad, de la prudencia y de la humildad.

Para remontarnos al origen de la disputa es importante situarnos cuando se inauguró el Museo de Feas Artes (Mufa), esa obra provocadora e inmersiva nacida de la generosa imaginación de Sastre a finales de 2020. Un edificio entero intervenido artísticamente por él y comisariado por Inés Álvarez, la otra mitad de Deciversa. Esta muestra efímera y alternativa, que tenía carácter solidario, se convirtió en el plan estrella de aquellas Navidades. Un éxito rotundo para una iniciativa absolutamente privada que solo se publicitó saltando de teléfono a teléfono y de vermut en vermut, como una aceituna con mensaje y vida propia.

Después de aquello, a todos los que caímos cautivos de la propuesta nos quedó una sensación de necesidad de incorporar una estructura más estable a la ciudad. No un sucedáneo del Mufa, claro, ya que lo que había nacido con una vida programada perdería su potencia al estandarizarse. Pero sí un “algo” indefinible. De manera que nos quedamos mirando a Isra e Inés como si tuviera que pasar alguna cosa relacionada con la etiqueta de Oviedo Sexy que tanto les gusta. Como son gente inquieta, parece que han dado con la respuesta.

La idea que nos plantean ahora es muy buena. Se trata de un local, a los pies mismos de lo que fue el Feas Artes, que se desdobla en tres fases: una tienda singular, una sala de exposiciones y un patio como punto de encuentro abierto a la contemplación o a la tertulia. De manera que, sin dejar de ser un comercio, se convierte además en una experiencia.

Pero aunque ya me habían adelantado impresiones, la visita era obligada por la extraordinaria capacidad de esta pareja para regodearse en los detalles. De lo más pequeño hacen una fiesta. La tienda, que es la cara vista del espacio, ya hace las delicias de los turistas curiosos que pasan frente a su escaparate. Una colección de objetos imposibles fuera de catálogo, reinterpretando elementos desternillantes que, espero que me disculpen, prefiero no describir porque opino que es mejor descubrirlos personalmente. Lo mismo les digo del patio, que creo será un espacio de gran trascendencia en el futuro artístico y tertuliano de la ciudad.

Con respecto a la sala expositiva, han decidido inaugurarla con una colección del propio Israel, como no podía ser de otra manera, y que han titulado “Omnia Vanitas”. Una mezcla de piezas del Mufa reinterpretadas y algo de obra nueva, con el color dorado como rotundo protagonista, donde reflexionan sobre ese asunto de la vanidad del artista. Aparte de la increíble intuición que tiene Sastre en su trabajo, de su capacidad para ver más allá de los objetos, de su sentido del humor, que es la gasolina que va a necesitar el ser humano de nuestro siglo para sobrevivir, esta exposición (y este local, esta idea) cuenta con el criterio académico de Álvarez para dar sentido a la supuesta sinrazón de su pareja artística.

Me dice Is/ra: “A mí no me gusta decir de mí mismo que soy un artista, eso deben decirlo los demás”. Parece que ve un problema en el hecho de no tener un criterio clásico. Pero es muy injusto porque sabe que lo lleva enchufado como un disco duro, como una memoria externa, porque tiene a Álvarez supervisando todo con cuerpo de musa. Si tú no eres un artista, Israel, entre los dos os transformáis en uno. De manera que no hablemos de Isra ni de Inés, hablemos de Deciversa. Pareja, concepto, espacio. Sí, coincidimos, Oviedo es sexy.