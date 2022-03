Hubo un tiempo en que no se podía hacer carrera desde la periferia. Cualquier artista con más de 50 años sabe de aquel rito iniciático del “irse a Madrid”. A la capital del Estado uno iba a estudiar una carrera, a grabar un disco o a sacar unas oposiciones, pero hoy puedes estudiar en Harvard sin salir de tu habitación y las regiones se dicen comunidades autónomas. Pero esa autonomía teórica, en especial cuando uno desciende al nivel municipal y no tiene a mano a esos parientes ricos que son las diputaciones provinciales, acaba siendo una trampa que puede enterrar a una ciudad entera. Esta misma semana hemos visto fracasar el plan del Cristo a manos de dos instituciones estatales: el Ministerio del Interior y la Tesorería de la Seguridad Social. Andan los dos en lo mismo, pero solo el primero lo ha puesto ya por escrito. Lo que se había aceptado en los últimos siete años para dar una nueva vida a los terrenos abandonados del viejo hospital ya no sirven. Los convenios han caducado y de nada vale que en todas las reuniones y procesos administrativos previos no hubiesen puesto pegas. No entro en el absurdo de las administraciones sacándose tajadas a sí mismas, como si el dinero que irá a la cuenta del pensionista y el que permite construirle un centro social donde pueda leer el periódico no fuera el mismo.

A lo que voy es que la ciudad, Oviedo, la nuestra, no puede estar jugándosela eternamente en un tablero de la oca trucado que te devuelve permanentemente a la casilla de salida. Los grandes proyectos de futuro de la ciudad, los más urgentes, el Cristo y La Vega, dependen de Madrid, y en cada mandato vemos regresar a los políticos locales al punto de partida, montar en furgoneta o en coche para hacerse una foto en tal o cual ministerio, mandar técnicos para seguir con las reuniones, cruzarse cartas y alzar un poco la voz para que al final un burócrata diga que no le salen las cuentas o un director general que después de las elecciones veremos qué dice la nueva ministra. No sé si hay que plantarse en Moncloa, Génova o Ferraz o dónde con una lata de anchoas o una caja de suspiros, pero creo que urge irse a Madrid, sentar a la mesa a quien tenga capacidad para tomar las decisiones y negociar muy en serio y en un solo paquete las dos grandes operaciones que Oviedo necesita para su futuro inmediato. Del Cristo y de La Vega no solo dependen los barrios involucrados en esas zonas. Son áreas estratégicas para que la Universidad de Oviedo progrese adecuadamente, para que la justicia se administre de una forma eficiente o para que la capital de esta comunidad autónoma genere 10.000 empleos de calidad y siente las bases de un nuevo modelo de crecimiento. Alguien tiene que ir a Madrid, sentarlos a la mesa y no dejarlos salir hasta que firmen todos los papeles. Llevamos más de una década en este juego y Oviedo no aguanta más la partida.