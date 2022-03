Cabaret por una noche

No caben dudas de que la octava edición de SACO está ofreciendo una atractiva y nutrida programación. Un buen ejemplo de ello fue el espectáculo que el compositor Alfonso Vilallonga y el “Darling String Quartet” ofrecieron anoche en el teatro Campoamor. Una función inusual que no dejó indiferente a nadie, donde el catalán mostró sus admirables dotes de pianista, cantante, compositor, intérprete e, incluso, cómico. Todo ello como parte de un cabaret que, fiel a su origen francés, supo rescatar con elegancia el carácter intimista con temática amorosa y social propios de la “chanson” de la segunda mitad del siglo XX.

Vilallonga cantó en castellano, catalán, francés e inglés canciones propias y compuestas con otros, al mismo tiempo que tocó el piano, la guitarra y el ukelele. Hizo todo esto con aparente facilidad, a la vez que combinaba los números con historias sobre la vida, la actualidad, el amor, el “procés” catalán o se atrevía imitar a Donald Trump. Consiguió, durante más de hora y media, mantener al público atento y participativo, que rio con las ocurrencias del músico a la vez que acompañó con palmas y cantó cuando se le solicitó.

Pero parte del mérito tiene que ser también para el quinteto “Darling String Quartet”. Supieron asistir diligentemente al clima de cabaret que proponía Vilallonga, sirviendo de sustento a sus canciones, con un acompañamiento que recordó a la música cinematográfica, lo cual no es de extrañar considerando la trayectoria del barcelonés. Además, las violinistas Gala Pérez y Ana Fernández Pellicer y la violista Cristina Gestido participaron también como cantantes en algunas de las canciones haciendo un trabajo formidable.

Como culmen de la atrevida velada, sonó una deliberadamente desafinada versión de “Bésame mucho”, con el maestro Anthony Gabriele al piano para sorpresa del público. El caluroso aplauso hizo que el conjunto ofreciera dos bises. En el último de ellos cantó Vilallonga: “We’ll meet again, don’t know when, don’t know where”. Quienes se hayan quedado con ganas de más saben que se podrán volver a encontrar con el catalán este sábado, dentro del mismo ciclo, en el estreno asturiano de la película “Blancanieves” de Pablo Berger, con la banda sonora de Vilallonga en directo, dirigida por Anthony Gabriele.