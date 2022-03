Muralla apenas histórica

“... había sido concebida como una defensa contra las naciones del Norte. Pero, ¿qué defensa puede ofrecer una muralla discontinua?” Kafka, Franz, “La muralla china”

Gracias a Rafa Modroño, cuyo progenitor ha nacido en la calle Paraíso, he tenido la dicha paradisiaca de unos intensos segundos bordeando la muralla de Oviedo, cuyos restos más importantes han recuperado el color que correspondió al trazado original de Alfonso X El Sabio; no en vano conozco la tesis pucelana de Margarita Cuartas Rivero, en la que me introdujo hace tanto Palmira Villa. Nunca había visto la Muralla con los tonos de hogaño por los que felicito a Fernández Molina que, tenaz, porfió en esa restauración. Mi breve paso con Rafa se inicia, por pura casualidad, tras despedir a comunes amigos semanales del naipe, en otro sitio emblemático que Gelo Mato no supo, o no quiso, recoger en su excelente “Puro Oviedo”. Frente a nos, el trocito inexpresivo de muralla de la antigua Traslacerca, hoy calle Jovellanos, dice poco al ovetense de hogaño, espacio, sin embargo, escogido por Dolores Medio para irse, aunque después por imponderables de la salud lo hiciera tristemente ante mí en el antiguo Sanatorio Blanco. Otros fragmentos de murallas anteriores están dispersos, siempre frontera, límite o envés, del Oviedo Redondo. Así, recuerdo la pensión Lola, en la que mi madre hacía pasar a sus hijos fechas estivales en evitación de reuniones antifranquistas que la Brigada Social podía interrumpir. En alguna parte he leído que las almenas rotas de la fabulosa muralla de Lugo, alguien, imaginativo e ilustrado, quiso completar con libros desdeñados; en Oviedo, voluntaria o casualmente, se hizo con Librerías enteras (las Ojanguren, herederas de la Cipriano Martínez, Polledo, Biblioteca Luis Arce Monzón…).

Rusia, en su día tan cultivada, faro de la novela moderna y del cuento que lo cuenta todo, hizo el nefasto Muro de Berlín, y quiso censurar a grandes escritores y compositores, contra los que se explayaba entre bambalinas Stalin, zar de todas las aberraciones, y ahora hace Putin, que niega democracia, culturas autóctonas y derechos humanos.

La muralla de Oviedo ya no divide la ciudad de su concejo ni tiene carácter bélico, es mero objeto de beldad y paz, nada alejada de la frontera que diría Kafka en “La muralla china”.

Detrás del natalicio del padre de Rafa se alza una ballena azul alargada que fue innovadora. Juntas, pero ahora en vías simultáneas de rehabilitación, la Arqueología de los vestigios del Oviedo medieval y la, también ya Arqueología, Industrial, maridaje que no me permitieron insinuar en su día. Oviedo a semejantes antecedentes, raíces del sabio alfonsí y del antaño ultramoderno Vaquero senior, debe incorporarlos dinámicamente en pos del nuevo mundo a que aboca la agresión rusa a todos nosotros.

Gracias, Rafa, por el paso histórico, o amurallado que fue paraíso de tu padre. En cualquier caso, imprescindible, con Ukrania cerca y no Traslacerca