Más Pleno, menos minas

El Ayuntamiento de Oviedo aprobó por unanimidad el pasado miércoles una proposición en defensa del mantenimiento de la Escuela de Minas en la ciudad y en contra de los planes de la Universidad de llevar esos estudios a Mieres. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en ese objetivo. ¿Todos? Bueno, si usted fue una de esas personas a las que se refieren los concejales en las sesiones plenarias cuando saludan a “los que nos siguen por las redes” o si estuvo físicamente allí sabrá que los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Oviedo estuvieron de acuerdo sin querer estarlo, un consenso milagroso dadas las posiciones que los separan y los intentos de unos y otros por boicotear un acuerdo de mínimos.

En este caso concreto, y sin ir al fondo de la cuestión de si Minas debe irse o debe quedarse, merece la pena un brevísimo repaso de la retorcida peripecia que vivió el frágil consenso de la Corporación al respecto. El equipo de gobierno (PP y Cs) quería presentar una declaración institucional, pero en Oviedo, en los últimos tiempos, la costumbre es que las declaraciones institucionales lo sean solo si hay unanimidad entre los grupos. ¿No lo había aquí? No del todo. Una declaración se lee en el Pleno y poco más. No hay debate, y eso quiere decir que no hay minutos para que cada partido pueda colocar sus mensajes. Por eso Vox, que ya ha impedido otras declaraciones institucionales tan difíciles de pactar (ironía) como la del Día Contra la Violencia de Género, dijo que no a ese modelo y se acabó en otra cosa, una proposición municipal cuyo texto también enmendaron.

Ya en el Pleno, Vox tuvo problemas para defender su enmienda el voto favorable que iba a dar también a la proposición y, a la vez, tratar de que se les vieran las costuras de los frágiles posicionamientos políticos a los otros. El PSOE también se entretuvo lo suyo en afear tanto que el Pleno llegara tarde, después de que el Ayuntamiento hubiera hecho alegaciones ante la Universidad sin debatirlo con el resto de grupos, como que la proposición acabar copiando el texto del PSOE para colarlo como del equipo de gobierno. Y la propia coalición gobernante tampoco evitó, cuando pudo, meter paja en el ojo ajeno y jalear bullas con el habitual estilo parlamentario de banco bajo.

Si lo vieron en directo, como decía, se habrán dado cuenta de que lo extraño es que al final todos hayan votado a favor, aunque, por otra parte, para la mayoría de los ciudadanos de Oviedo ese haya sido, al final, el titular y lo importante: Todos los representantes políticos del Ayuntamiento de Oviedo están de acuerdo en defender que la Escuela de Minas se quede en la ciudad.

Me dirán, cierto, que quién es el guapo que va a votar en contra de que la Escuela de Minas se quede en Oviedo. Pero, por otra parte, ese consenso, por frágil, incómoda y acartonada que haya sido su gestión no deja de sentar un precedente interesante en la vida municipal.

Sé que son tiempos veloces nada dados a la larga distancia, el reposo, las horas suficientes de levar y el dejarse hacer, pero la Corporación municipal debería perderle el miedo al debate real. El verdadero diálogo, eso que algunos llamaron dialoguismo, ese recorrido mental en el que dos personas modifican sus posturas iniciales después de un intercambio recíproco de puntos de vista, es sano y necesario. Los grandes retos de Oviedo no se soportan en mayorías tan cortas como los 14-13 de este mandato y la oposición tampoco debería contentarse en la renuncia al debate constructivo. “Pleno”, “plenario” procede del término “lleno, completo”. El TSJA acaba de recordar que viene bien pasar las decisiones por allí. El sentido común dice, además, que para que tenga algún sentido eso de sentarse a debatir lo deseable sería que acabara poniéndose de acuerdo en algo. Ver, algún día, un poco de consenso municipal en su plenitud. Que no quede cojo. Más Pleno, menos minas.