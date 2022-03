Solidaridad con olor a incienso en Oviedo

En los peores momentos de crisis humana, social y económica, en un verdadero mar de solidaridades frente al sufrimiento lejano y vecino, desconcertados por la terrible inmoralidad de la que somos capaces los que nos definimos como racionales y humanos, absortos e impotentes ante una crisis humanitaria sin precedentes, absolutamente desconcertados por la inoperancia de nuestros gobernantes ante los no menos graves problemas locales, recuerdo las palabras del viejo San Agustín cuando decía que “Dios no llena barrigas ni bolsillos, sino que llena los corazones”. No podía ser de otra manera. Veo miles de iniciativas, movilizaciones sociales, cientos de personas volcadas en solidaridad acelerada, leo datos esperanzadores, y entiendo esas palabras antiguas, pero actuales. ¿Por qué meto a Dios en este sarao? Me preguntarán los más recalcitrantes, los que se regodean en su aversión hacia los creyentes.

Oviedo sí que es una mareona, un tsunami de gentes sencillas de parroquias, instituciones, movimientos y otras asociaciones cristianas, que están dando la cara como siempre. Los creyentes no nos escondemos, no vamos de progrepijos panfletarios que mucho cacarean y nada comprometen. Estamos siempre en la trinchera de las miserias y horrores de la vida. Nuestra Cáritas, la de todos los días y tantos milagros cotidianos, en unos pocos días ha saltado la barrera de los 120.000 euros enviados a Caritas Ucrania; y la cosa sigue, nada de limosneos, verdaderos compromisos de gentes sencillas de nuestra ciudad que, a pesar de las muchas limitaciones que la nueva coyuntura nos impone, piensan en esos corredores de miseria y sufrimiento. Nuestro Seminario de Oviedo, que se ofrece en toda su grandeza, de corazón y de espacios, para acoger a un importante número de familias ucranianas, casas parroquiales, familiares, todos ofreciéndose para acoger en las condiciones que sean a los que ayer vivían como nosotros y hoy son imágenes televisivas de miseria. Jóvenes de nuestros colegios, o los de Padre Ossó movilizando campañas de recogida, sensibilizando a sus familias y amigos con pequeños lazos azules y amarillos, promoviendo un proyecto de acogida y acompañamiento educativo para los hijos de las familias que lleguen a nuestra ciudad. Chicos y chicas de nuestras parroquias de barrios movilizándose con montones de iniciativas para movilizar corazones. Pero la cosa no queda ahí, gentes de toda edad orando cada día en conventos y monasterios, colegios y parroquias, poniendo a tope la mejor arma, la fuerza de la oración, unidos en la iniciativa de nuestro Papa para pedir por esas gentes violentas y violentadas... Sí, el Oviedo que huele a incienso, y a beatas, y a curillas callejeros y embarrados, es el que está dando algo más que la cara, está poniendo demasiado corazón y mucha más esperanza. No voy a pedir perdón por estas palabras, quiero que Oviedo dé la cara, los que mandan y los que se oponen, aunque llevan demasiado escondidos y sin fachada; los de uno y otro bando; basta de millones absurdos y de sindicatos inútiles, de izquierdillas de pegatinas ideológicas que cuestan una Irene-pasta, derechones de irracionales rechazos. Nos gustaría una ciudad empeñada en dejarse llenar los corazones, a la manera agustiniana, y que hubiera menos vividores que se llenan los faldones, que se acaben los bienpagados de toda talla y calaña, y destinemos esos montones de millones para lo que de verdad enseñorea nuestro escudo de la muy noble ciudad de Oviedo.