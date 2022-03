Los feldespatos perdidos

De entre todos los cadáveres industriales que acumula la ciudad (La Vega, plaza de toros, Fábrica de Gas...), el único que me parece un muerto irrecuperable es la Fábrica de Loza de San Claudio. Y conste que mientras escribo esta frase me duele el corazón y me dan ganas de salir de casa corriendo a comprarme unos Euromillones para invertir el premio completo en recuperar esa joya fabril que tanto prestigio le dio a nuestra tierra.

La fábrica nació en aquel emocionante principio del siglo XX que parecía tan prometedor para una ciudad como Oviedo. El desarrollo industrial de la región disfrutaba de unos recursos naturales que parecían ilimitados, había trabajo para todo el mundo y Vetusta era una urbe de servicios moderna, simpática y cosmopolita que el arquitecto Juan Miguel de la Guardia estaba dibujando con un aspecto afrancesado muy elegante. La calle Uría se abría como una avenida ancha y luminosa desde la estación del Norte hasta el Campo y la Escandalera, en contraste con las estrecheces y oscuridades del casco antiguo. Esa era la nueva puerta abierta, la novedosa primera impresión que dejaba la ciudad. Ese año de 1901, el industrial carbayón Senén María Ceñal logró que por fin viera la luz ese proyecto en el que llevaba años trabajando. Ceñal, con quien me une un parentesco familiar razonablemente cercano, estudió el asunto de la loza con sumo cuidado, compró los terrenos, la maquinaria, construyó los edificios y recorrió Europa buscando trabajadores muy especializados para determinados cargos. Convenció a miembros de todas las grandes fortunas locales para que invirtieran en una fábrica que habría de convertir los rudos feldespatos que protagonizan los suelos de Asturias en delicadísimas vajillas y juegos de té al más puro estilo inglés, dado que ese era el gusto de la época. Era tan sencillo como refinar un poco lo que la tierra nos regalaba. En pocos años logró situar el negocio a nivel internacional. Posteriormente, la primera Gran Guerra, la Civil y la Segunda Mundial provocaron las lógicas crisis y sucesivos cambios en la propiedad, pero la marca siempre sobrevivió gracias a la calidad de la loza y a la elegancia de los diseños. San Claudio era un orgullo para cualquier carbayón que viajase por el mundo, porque no era raro tomarse un café en cualquier rincón del planeta servido en una taza hecha en casa. La fábrica llegó a superar la cifra de cuatrocientos trabajadores directos. Quién los pillara hoy en día. En los últimos años he viajado varias veces en la línea J1 de TUA, que tiene su última parada en ese culo de saco que es el parque de San Cloyo en San Claudio. El motivo, acompañar a mis hijos a diversas actividades en el centro deportivo situado allí, justo a continuación de la fábrica. Inevitablemente giro la mirada para evitar fijarme en su estado calamitoso, tantas veces motivo de promesas políticas y que señala las vergüenzas de esa sarta sucesiva de charlatanes que nos gobierna. Que tuvo y le retiraron la catalogación de patrimonio industrial. Que hoy es noticia por haber sido de nuevo pasto de las llamas y que solo sirve como peligro público, recreo de grafiteros y photocall de adolescentes. Lo tuvimos y lo perdimos, no es la primera vez que nos pasa. Para colmo, somos capaces de dejar que algo tan notable se pudra, no vaya a ser que le podamos dar algún otro uso. San Claudio, parroquia privilegiada junto a Oviedo, perfectamente comunicada y a la vera del arroyo de Llápices, ha perdido sentido como población, más allá del de acumular habitantes. La marca comercial sobrevive en Marruecos, no se lo pierdan, donde sigue generando vajillas, empleos y beneficios. Eso sí, nosotros seguimos siendo ricos en feldespatos.