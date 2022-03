La necesaria y urgente reestructuración de los estudios universitarios

Ante lo que, sin la menor duda, es una venida a menos de la Universidad española en el ranking de universidades mundiales –tendencia a la que no es ajena nuestra Universidad de Oviedo–, cabe hacer una serie de consideraciones acerca de cómo han de reconfigurarse los estudios universitarios para que la capacitación científico-técnica y humanística de los españoles sea la que nuestro país requiere.

La Enseñanza Primaria y la Secundaria deben facilitar la orientación y capacitación necesarias para que los jóvenes pasen a la enseñanza profesional o a la universitaria, dependiendo la elección de uno u otro camino tanto de su decisión personal como de la acreditación objetiva de su capacitación y habilidades para cursar los estudios a los que opta. Todo español tendrá derecho a estudiar en la Universidad pública si ha demostrado una suficiencia pertinente al terminar la Secundaria, no perdiéndose nunca un solo estudiante capaz por falta de recursos. Esto se ha de conseguir mediante el acceso a un potente, incentivador del esfuerzo y estructurado sistema de becas universitarias.

Si el Estado decide asumir mayoritariamente el coste de la formación universitaria, con más razón y por esencial principio de eficiencia, solo accederán a ella quienes demuestren su capacitación. La existencia de universidades privadas garantiza en algunos casos la excelencia universitaria, y en otros, el acceso a estudios superiores de quienes, por no alcanzar una cualificación suficiente para ingresar en la Universidad pública, se sienten vocacionalmente atraídos hacia una concreta profesión. Por ejemplo, la Medicina. Tengo la impresión de que no todos los médicos que nos han atendido en los últimos 70 años tengan una nota media de 7 o superior, y si nos han atendido bien, no solo es por su saber, sino por su vocación de médicos. La Universidad pública garantizará, dada la enorme cuantía dineraria que recibe del erario público, la existencia en sus claustros de profesores capacitados, seleccionados por concursos públicos y obligados a mantener una formación continuada en su área de conocimiento y en técnicas docentes.

Para las enseñanzas técnicas, de Ingeniería o Medicina, se arbitrará un procedimiento para contratar profesorado con práctica industrial o médica acreditada. Este profesorado será fijado por un tiempo limitado, por concurso de valía, demostrada en la investigación o ejecución de trabajos en la producción industrial, o en ambas, o bien en el aprendizaje de la profesión en centros sanitarios. Habrán además de mantener su formación continuada, y demostrar capacidad docente, sometiéndose a exposición pública de lecciones teóricas y prácticas ante profesores experimentados. Se formarán como tutores del alumnado. La ley así lo contempla al definir el perfil curricular del profesor asociado. Deben revertirse las plazas de profesor asociado indebidamente ocupadas por profesores que no responden al perfil descrito. Sin alumnos capacitados y sin profesores excelentes, la Universidad española continuará deslizándose por la senda de la mediocridad, dilapidando los recursos que el contribuyente le confía para tan alta misión, la Educación Superior.