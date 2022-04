La hora H para La Vega

No por repetida, la urgencia para sacar adelante el proyecto de ciudad que Oviedo espera para La Vega ha de perder veracidad. No es un “que viene el lobo” sino una realidad palpable. Los tiempos obligan a apuntalar ya el acuerdo entre Defensa, el Principado y el Ayuntamiento. No hay otra forma de asegurar el futuro pues pronto llegarán los vaivenes de las urnas, con su incertidumbre, su parálisis del antes y del después inmediato y las precauciones de cuando arranca el juego de las sillas.

Conocemos hoy en este diario que precisamente allí, donde estuvo la Fábrica de Armas hasta 2012, se celebrará el próximo mes una feria de automóviles. Gran noticia. Veremos que La Vega, la nave de cañones en este caso, sirve también para generar actividad económica. Confirmado y testado que funciona de lujo como recinto cultural, llega una buena ocasión para mostrar su versatilidad. El complicado acuerdo ha seguido senderos tortuosos que conviene abandonar pronto. Cuando esté consumida la Semana Sana y el impasse que le mete a la vida en general sería un buen momento para escribir las últimas páginas y poner firmas a los márgenes del documento. Las partes ya se han sentado y han acercado posiciones. El Ministerio de Defensa, dueño del suelo ha de obtener los rendimientos correspondientes. Tendrá que ser algo de espacio para vivienda y también cabrían opciones para usos comerciales. No parece descabellado, aunque aquí el Ayuntamiento tiene mucho que decir pero, sobre todo, mucho que hacer, pues habría de facilitar el correspondiente reordenamiento del suelo. Que el Gobierno regional va a entrar ya lo avanzó este periódico unas cuantas semanas atrás. Ellos pondrán las bases al futuro biomédico de La Vega, donde podrán instalarse algunas de las instituciones que trabajan en esa dirección en Asturias. Servirán de imán para empresas biosanitarias, llamadas a llenar la futura incubadora de La Vega, a generar empleo y a abrir el nuevo valle de la innovación en la capital. Oviedo bascula hacia su parte oriental. Pasa desde hace años, con el HUCA lanzado ya en su octavo curso y convertido en una locomotora sanitaria, pero también de la investigación, el empleo, en resumen, de la economía, con todo lo que mueve un transatlántico que no se detiene y que avanza firme a pesar de lo incierto que se ha vuelto todo. Por eso Oviedo necesita que La Vega se ponga en marcha. Porque no puede quedar reducida a una ciudad de funcionarios y hostelería, porque su tejido urbano necesita algo que lo agite, que no permita una ciudad dormida ni ensimismada en su mala suerte. Ahora que, al otro lado, en el Cristo, las cosas se frenan y no hay un rumbo claro, es el momento de que la antigua Fábrica de Armas no tropiece con lo de siempre. En este momento parece que las fuerzas al fin coinciden y solo resta el último empujón. Qué bueno sería para la capital asturiana irse al verano con todo atado, firmado y asegurado en La Vega.