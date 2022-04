Mi querido Carlos

Cuánta intimidad se puede tejer entre peinados. Cuántos momentos compartidos. Mi boda civil, en 2004. Qué jóvenes y entusiastas éramos. La vida por delante. La boda de mi cuñada. La vida avanza y se consolida. Tus magníficos escaparates navideños. Mi boda religiosa, lo que nos reímos. Aquella fiesta de los 80, cómo asustaste a mi abuela con el tupé que prometiste que no se desharía ni aunque bajara la ventanilla por la autopista. Así fue. Aquel día fue el último que hablé de verdad con ella, y también compartimos el dolor de la demencia, ya tú sabes... Qué injusto y paradójico todo. Qué inútil sufrimiento a veces. Nos reímos más aún con aquel flequillo imposible. Tus redes sociales y ese contador que no quería funcionar. Las trenzas de la Comunión de mis hijas no fueron tarea fácil, pero estaba preciosas con sus flores naturales, tu huella impecable. Cuántos sueños hemos compartido, cuánto me has ayudado siempre y cuánto te he querido desde que nos conocimos. No hay muchos cómplices aquí abajo, Carlos. Tu marcha deja un vacío irrecuperable. Y nos quedaba tanto por hablar... Buen viaje, querido amigo.