Las viejas costumbres de la Semana Santa en Las Regueras

Durante la Cuaresma había que guardar la vigilia. Para evitarlo se compraban bulas, que permitían comer carne todos los días menos los viernes. Las bulas no costaban lo mismo para todos. Según el nivel económico de la casa se pagaban dos reales o diez pesetas. En las tiendas del pueblo traían para esos días hojas de bacalao para preparar distintos guisos: con patatas guisadas, albóndigas, empanadas, etc. En el fondo eran esperados esos días porque no solía comerse el resto del año. Y de postre torrijas.

También se rezaba el Calvario todos los martes, viernes y domingos de Cuaresma. En ocasiones el vía crucis se recitaba cantando, sobre todo cuando venía el Padre Urbano con un acompañante. Acudía mucha gente al Calvario, sobre todo gente joven, ya que no había otra diversión. Las confesiones tenían lugar el jueves y el viernes anterior al domingo de Ramos. Para ellas se contaba siempre con más sacerdotes. El párroco apuntaba en una cartilla a los que cumplían el precepto pascual. En tiempos más antiguos antes de confesarse había examen de doctrina cristiana. Iban al “desamino.” “Padre nuestru, piquiñín / llévame por buen camín. / Mis pecados munchos son, / no los puedo confesar / ni en Cuaresma ni en Carnal.” De esta oración había muchas variantes. La más conocida por nuestros vecinos era: “Padre nuestru piquiñín, / ta sentáu ‘nun tayuelín / comiendo pan y tocín.” El día de Ramos era tradición estrenar, sino todo, al menos los zapatos. “El que nun estrena el día Ramus, nun tien pies ni manos.” Decía el refrán. Había procesión antes de la misa, alrededor de la iglesia, cuya puerta estaba cerrada. Se cantaba el himno de Teodolfo “Gloria, laus et honor”. Al regreso, el sacerdote golpeaba la puerta hasta tres veces con el asta de la cruz y le contestaba Vitorio el sacristán que cantaba tan mal que en vez de “Hosanna pío” decía “¡Oh sanapium!” siendo motivo de risas. Se llevaban ramos de laurel, a cuál más alto, algunos lo decoraban con caramelos y con naranjas. Una persona que disfrutaba mucho este día era Lucianín de Leto, que llevaba un ramo enorme y se sentaba en los bancos de delante e impedía la visión del altar. Aurelio y Vicente Bonifacio tenían que meter el ramo en sentido horizontal, porque de otro modo no les cabía. A veces traían la “llorera” entera y no la podían meter en la iglesia. A la salida había ramascadas, auténticas batallas con los ramos entre la chiquillería y los más jóvenes. Las mozas que llevaban ramo de olivo, regalo de los pretendientes, lo portaban orgullosas. Alguna recibía más de uno, eso significaba que era muy admirada. Desde el Domingo de Ramos / hasta la Pascua de flores / no tengo yo por costumbre / el hablar con mis amores. En 1958 al menos, en Escamplero hacían la procesión con representación de Jesús en la borriquilla. Las costumbres se moldeaban según el cura de turno. En este caso era D. Celso Díaz, recién llegado. Durante esos días se cubrían las imágenes de los santos con telas moradas. A partir de las 10 de la mañana del Jueves Santo ya no tocaban más las campanas hasta el sábado de gloria. Antes las campanas tocaban diariamente el Ángelus y servían de referencia a los vecinos para saber la hora de comer. Desde las 10 de la mañana del jueves hasta el mediodía del sábado había riguroso luto. No se podía trabajar en los campos –bajo multa del párroco–, ni oír la radio, más que para las noticias. De todos modos, no había programas, sólo música religiosa. El Jueves y Viernes Santos el autobús “Autos Llanera” no podía entrar en Oviedo. Se quedaba a la entrada pues estaba prohibido circular por la ciudad. La celebración del Jueves Santo era por la mañana y el Santísimo quedaba expuesto en el altar de la Virgen. Los vecinos llevaban sus velas que luego traerían de vuelta a sus casas para encenderlas en días de tormenta. Se hacían turnos de una hora para velar al Señor, pero siempre se quedaba alguien por la noche. Por la noche sólo hombres, que también se turnaban cada hora. En la misa se tocaban carracas o matracas, de madera; momento especialmente preferido por los niños, que se hacía “para matar a los judíos”. El sacristán Vitorio tocaba una muy grande que hacía mucho ruido y también algunos mozos de Mariñes. El Viernes Santo había oficio por la tarde. Ese día era de vigilia rigurosa, aunque se tuviese la bula. Se rezaba el Calvario o vía crucis. Dejó huella uno rezado por D. Ramón de Ortuza allá por el año de 1946 o 1947, que lo representó con tanto sentimiento que casi todos lloraron. Luego se adoraba a Cristo, como la cruz estaba en el suelo había que casi echarse para besarlo. El sábado de gloria se hacía la misa por la mañana. Se hacía una hoguera para la bendición del fuego. El agua se ponía en la pila bautismal para ser bendecida y luego cada cual llevaba un poco a casa. Con ella y el ramo de laurel se bendecían las tierras para que fructificasen las cosechas: Fuera ratos, / fuera sapos, / fuera toda comición / que aquí va el agua bendita / y el ramu de la Pasión. El día de Pascua los padrinos llevaban el bollo a sus ahijados. En la mayoría de las casas se cocía en el fornu de leña. Era un pan redondo con unos huevos cocidos encima. Con la masa del pan de la casa se hacía una especie de rosca en la que se insertaban unos huevos con su cáscara, que cocían al tiempo que el pan. Más tarde a este pan se le fue añadiendo manteca, azúcar, huevos, etc. hasta convertirse en un bollo dulce del tipo de los de Avilés. Ese día retornaba el baile en los muchos salones del concejo, algo muy esperado por la juventud.