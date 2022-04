Goles son amores (y muy buenas razones)

Me gusta el fútbol, pero yo no fui de los que acompañó al Oviedo por los campos de barro de la Tercera División. No descendí con el equipo hasta el infierno de las ligas no profesionales ni di la cara por ellos de pueblo en pueblo y de barrio en barrio. Tampoco estuve entre los que se rascaron el bolsillo en esas ampliaciones locas de capital que lo salvaron de la desaparición y convencieron a Carlos Slim para que invirtiese su fortuna en el equipo de nuestra ciudad.

Yo me había bajado del carro mucho antes. Pero no como la mayoría, cuando los descensos deportivos y administrativos, sino cuando el Oviedo estaba en la cima de sus éxitos. Paradójicamente, el personaje que me arrancó la fe en el club de mi ciudad fue Javier Iruretagoyena, el mismo tipo que consiguió clasificar a los azules por primera y única vez en puestos europeos. ¿Por qué? Ya os lo he dicho: porque me gusta el fútbol.

Cuando uno es un niño, es fácil ser hincha del equipo de tu ciudad. Se siente la necesidad de pertenecer a un bando, de ser parte activa de la manada. Lo que se conoce, lo de casa, lo que nos enseñan nuestros mayores siempre parece mejor que lo de fuera. Mi padre, al que nunca vi en un campo de fútbol, me hablaba sin embargo del heroico equipo de su juventud. De la delantera eléctrica. Los “Casuco, Gallart, Lángara, Herrerita y Emilín” que habían marcado más de una centena de goles en apenas treinta partidos. Me dejaba con la boca abierta contándome aquellas tardes épicas de su infancia. ¡La delantera eléctrica! ¿Puede haber un nombre que evoque mejor la idea de cinco fieras atacando sin descanso por derecha e izquierda fulminando a las defensas rivales? Emilín, que a decir de mi padre tenía las patucas torcidas, se hinchaba a marcar goles olímpicos uno tras otro, mientras Lángara entraba una y otra vez con el balón dentro de la portería. Cualquiera querría ser fan de un equipo así.

Por mi parte, mis mejores recuerdos se corresponden con la etapa de Vicente Miera, el último ascenso a primera división. El técnico cántabro, que se hizo cargo de un equipo que había estado coqueteando con el descenso a 2ªB, logró enganchar a la afición equilibrando un grupo de valientes guerreros y elegantes jugones. Llenó el estadio de nuevo y juntos alcanzamos el ansiado ascenso haciendo buenos los versos de nuestro himno: con pasión, con orgullo, valor y garra. Aún puedo recitar de memoria los nombres de aquella generación: Zubeldia, Cristóbal, Elcacho, Gorrriarán, Sañudo, Berto, Bango, Tomás, Chapacú, Thompson, Carlos…

Irureta, jugador y técnico de gran prestigio en el fútbol español, se encontró este legado histórico y afianzó a los azules en la categoría de oro. Pero, ¿a qué precio? Jabo ha trascendido también como el técnico más aburrido, el rey del cerocerismo, del unocerismo como máximo. En un partido donde jugase un equipo entrenado por el irundarra nunca pasaba nada. Ni delantera eléctrica, ni garra, ni pasión. Él solía decir: “Nadar y guardar la ropa”. Pero aquello no era guardar la ropa, Jabo, era esconderla en la caja de seguridad de un banco suizo mientras te lavabas las manos. Era tan soporífero que dejé de ir al campo. Demasiado frío, demasiado caro. Me desenamoré. Porque me gusta el fútbol.

Treinta años han pasado. He compartido las alegrías del Oviedo pero no he estado incondicionalmente a su lado. Sin embargo, eso no quiere decir que si logra el ascenso a Primera, no sea yo uno de los que se vuelvan a subir al carro. Los arribistas y los advenedizos también somos necesarios. Dicen que quizá suceda el milagro este año, que ya estamos en playoff. Al parecer hay un tal Borja Bastón ganándose el cariño de la afición a cabezazos. Goles son amores, cantaba Manolo Escobar, y me gusta el fútbol, así que habrá que ir a verlo.