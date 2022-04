Oviedo sí tiene un ángel

Hace unos días toda la ciudad, cada uno de sus habitantes, nos despertamos consternados con la noticia del trágico y cruel asesinato de la joven Erika. No acabamos de creérnoslo, ¿quién de nosotros había soñado que estos acontecimientos terribles, irracionales y despiadados, podían suceder en nuestra tranquila y amable ciudad? En muchos labios escuchamos palabras de consuelo, hablaban de un ángel que subía al cielo. ¡Qué verdad más hermosa en los labios y el corazón roto de una humilde mujer, la hermana Alicia! Palabras sencillas que muchos hicimos nuestras en el funeral de la pequeña, y en tantos rincones de nuestras parroquias.

Es cierto que Erika será nuestro ángel, como aquel angelito que sor Alicia le regaló por su cumpleaños. Pero no es menos cierto que nosotros tenemos un ángel, la verdad es que tenemos muchos, que caminan por la calles de nuestra ciudad, mujeres y hombres de rostro amable, de abrazos sinceros y acogedores; ángeles que escuchan y que cuidan, que consuelan y acompañan. Mujeres, como la hermana Alicia, que tal vez no tengan dinero, ni fama, ni poder, ni autoridad religiosa. Mujeres y hombres que no son casi nada, por no decir que no son nadie. No son nadie porque lo son todo para los invisibles de nuestra ciudad. Alicia es una de esas mujeres de desbordante carisma, fuertes y derrochadas, andariegas y curtidas en mil batallas; una mujer cuyo hábito de monja no esconde todo lo que lleva en su corazón: el fuego del amor por los últimos, los que vienen de lejos y no son nada. Una mujer con una vocación que le permite gritar que para Dios todas las “Erikas” y sus familias son los primeros, los más dignos y respetables.

Esta monja, como tantas otras de nuestra ciudad, es un verdadero huracán de pasión, de Evangelio. Desde que la conocemos no ha dejado de acercarse a los últimos y hacerse una con ellos. Su puerta siempre abierta, su teléfono siempre operativo; te escucha, te acompaña, te busca trabajo, te ayuda a levantarte, te enseña a cocinar o a hablar el castellano; te sonríe y juega con los más pequeños. Alivia el corazón de los inmigrantes, abraza a sus hijos, acaricia a los que nadie quiere tocar, se sienta a la mesa con ellos y a todos les devuelve dignidad. Su mensaje siempre es el mismo: “Los que excluimos de nuestra sociedad son los predilectos de Dios”.

Erika, y su madre, y su familia, y tantas familias, han tenido la suerte de vivir tocadas por la mano cariñosa de este ángel, que viste de gris, que habla resuelta y convencida, que nunca te defrauda o te olvida. Somos muchos los que hemos tenido esa suerte y en muchos momentos acudimos a ella, aunque solo sea para escuchar una palabra, para aprender a vivir de otra manera, para dejarnos aconsejar, o simplemente para sentirnos invitados a ser voluntarios, aunque solo sean una pequeña sombra de su tarea.

El Domingo de Ramos nos llamó la atención el fuerte grito que dio Jesús en la cruz. No era sólo el grito final de una pobre víctima. En aquel grito estaban gritando todos los crucificados de la historia. Era un grito de indignación y de protesta, un grito de esperanza. El mismo grito que estos días todos lanzamos al silencio, como la mejor oración por una adolescente asesinada. Pero el grito que nos llena de esperanza, pues esos ángeles del cielo también habitan nuestra tierra, con su hábito, sus zapatones, sus manos curtidas y su rostro siempre amable. ¡Gracias, hermana Alicia, por ser la Iglesia que todos quisiéramos ser!