Llueve sobre mojado en el antiguo HUCA

Todo parece imposible hasta que se hace, esta máxima deberían aplicársela las autoridades de nuestra región en referencia a los terrenos del viejo HUCA, en el Cristo-Buenavista, fijarse no tanto en el “por qué” de las cosas y más en el “para qué”.

Las antiguas instalaciones sanitarias del Cristo, siempre han estado inmersas en una serie de proyectos ilusionantes que se han quedado en eso: proyectos.

El barrio del Cristo-Buenavista, con un pasado esplendoroso, ha caminado hacia un futuro incierto, a consecuencia del traslado del hospital, del que ya se sabía en 2006, sin que se llevasen a cabo estudios sobre cuáles serían las consecuencias de ese traslado y sin haber previsto una alternativa que diese viabilidad y esperanza a la zona.

Han pasado dieciséis años sin dar una solución y ahora nos encontramos con que la propietaria de la parcela, que iba a ser la clave de toda la operación financiera, se planta y dice “no” al proyecto especial del Cristo.

No es baladí que las administraciones involucradas –local, regional y estatal– no se pongan de acuerdo entre ellas y lancen mensajes contrapuestos con el fin de que la ciudadanía no proteste. Continuar sin hacer nada, con propuestas de cambiar todo para que no cambie nada, perjudica a toda la ciudad. Gobernar a salto de mata, sin consensuar y respetar los acuerdos previos, imponer la ley del más fuerte conduce inexorablemente a seguir en el abandono más absoluto, a convertir la zona en un barrizal donde los animales campen a sus anchas y las personas asistamos a su caída con lágrimas de rabia e impotencia.

Basta ya de falsas promesas, de visitas electorales que prometen soluciones y solo les sirven a ellas y ellos, basta ya de proyectos que no conducen a buen puerto, pónganse a trabajar de una vez. Ahora que una nueva guerra sacude el mundo, no es descabellado utilizar algún edificio, como el de silicosis para acoger a las familias que huyen del terror, no es posible que cada año tengamos que empezar de cero, mientras se gastan los dineros de toda la ciudadanía en proyectos que saben de antemano que están destinados al fracaso. Los gobernantes de nuestra ciudad deben ser capaces de gestionar y negociar con Madrid el futuro del Cristo. Dejen de tirarse los trastos unos a otros, pónganse las pilas, como se dice vulgarmente, y luchen para sacar del abandono y la desidia esta zona estratégica de la ciudad dentro de la trama urbana. Si no, nos tendrán enfrente luchando por el futuro de nuestro barrio en vista de que ustedes son incapaces de negociar en Madrid lo que nos corresponde.