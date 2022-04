Diez razones por las que la Escuela de Minas debe seguir en Oviedo

1.

El Ayuntamiento de Oviedo formó parte de las instituciones que propiciaron, con su apoyo y financiación, la creación de la Escuela de Minas de Oviedo en su sede actual, acto fundacional del que no fue partícipe la Universidad. Tantas veces como la Universidad de Oviedo ha planteado el traslado de la Escuela de Minas a Mieres, el Ayuntamiento de Oviedo se ha pronunciado inequívocamente en contra del mismo.

2.

El traslado de la Escuela de Minas al Campus de Barredo en Mieres no es la consecuencia de un proyecto educativo innovador y de futuro, sino la concreción de un viejo interés político-sindical por llenar de contenidos el sobredimensionado continente del Campus de Barredo, creado, al calor de los fondos mineros, con tanto dinero como falta de sentido.

3.

La Escuela de Minas de Oviedo es una marca acreditada a lo largo de 63 años de historia, siendo el centro educativo de la Universidad de Oviedo que mayor proporción de directivos ha situado en la industria de entre sus egresados.

4.

La ubicación de la Escuela de Minas en Oviedo facilita el acceso a los estudiantes de toda Asturias por su centralidad y facilidad

–

comparada

–

de comunicación.

5.

La Escuela de Minas de Oviedo es un polo de atracción de la mujer hacia los estudios de ingeniería. En las tres últimas promociones, el 51% de sus egresados son brillantes tituladas que ostentan importantes cargos de responsabilidad en la industria y en el sector energético.

6.

La Escuela de Minas de Oviedo es reputada por la altísima empleabilidad de sus egresados.

7.

La Escuela de Minas no precisa trasladarse a Mieres para revitalizar su oferta docente, simplemente es necesario que el Rectorado apruebe el Grado en Energías Renovables y Sostenibilidad que la Escuela solicitó, y que desde 2018 espera resolución. Los solapamientos aducidos por el Rectorado con enseñanzas impartidas en la EPI de Gijón y en la EPM son de muy fácil resolución, en el marco de una colaboración racional entres escuelas. Afirmar que la empleabilidad prevista en esta titulación es media, que la tasa de abandono será muy elevada, y que transcurridos 4 años se desconocen los costes asociados a la implantación del Grado solicitado, no son sino erradas previsiones, y falta de diligencia, de quien no encuentra razones objetivas y tasadas para denegar el Grado solicitado por la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

8.

La permanencia de la Escuela de Minas en Oviedo facilitaría avanzar en el carácter multidisciplinar de sus estudios que, respetando lo dispuesto en el RD 822/2021 y lo que la ANECA regule, han de articular los denominados recorridos sucesivos Grado-Máster, reforzando el papel de las ciencias: matemáticas, física, química y geología en el perfil curricular de los Ingenieros de Minas, Energía y Materiales.

9.

En Oviedo se encuentra el núcleo STEM de la Universidad de Oviedo y la Escuela de Minas ha de formar parte del diseño de un nuevo campus científico-tecnológico en El Cristo que integre la ciencia y la tecnología con orientación a la industria de procesos: STEM Next Generation Oviedo. La Universidad ha de ser más fuerte en lo que ya es fuerte, dando respuesta a los nuevos retos educativos.

10.

La marca Escuela de Minas Oviedo es capaz, si se libera de la amenaza de su traslado a Mieres, de convocar a la industria para habilitar un potente sistema de becas que estimule el esfuerzo y premie la excelencia, atrayendo alumnos, docentes e investigadores que trabajen en el desarrollo de las tecnologías que precisa la nueva minería, la transición energética y los materiales necesarios para mejorar la eficiencia de los procesos. La ubicación de proyectos, equipamientos demostrativos en nivel TRL4-TRL6, y Spin-off pueden realizarse donde mejor convenga a la Universidad de Oviedo y al éxito de los desarrollos tecnológicos.

El Consejo Social de la Universidad de Oviedo tendrá que pronunciarse próximamente respecto al traslado de la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo a Mieres, confiemos en que su decisión sea informada, meditada y guiada por el interés general de Asturias. Sus consecuencias, las juzgará la historia.