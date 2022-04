El empecinamiento del Rector

Tenemos en la Universidad de Oviedo un rector más que discutible. Elegido entre los universitarios, no cabe duda de su autoridad académica, lo que no supone que sea el dueño de la Universidad, ni que sus ideas sean indiscutibles.

El Rector tiene que darse cuenta de que lo es de una universidad pública, que cuesta más de 200 millones de euros a todos los asturianos. Por lo que la Universidad, respetando su autonomía académica, no la tiene total en el ámbito social. Da la impresión que él no piensa lo mismo y así lo demostró desde el principio de su mandato, cuando comunica a los asturianos sus deseos, que no medidas mejores y consensuadas en Asturias. Su comunicación unidireccional afirmando que Minas o se recrea en Mieres o desaparece en Oviedo (no sic), lo acredita.

Estos días atrás, muchas instituciones y personas autorizadas, incluso particulares, han defendido la continuidad de Minas en Oviedo. Si el Rector tiene otros problemas, que los aborde al menos consensuándolos con quienes están involucrados, o a quienes él involucra.

Si tiene un problema heredado en Mieres, donde se hizo una tremenda inversión con la anuencia sindical, sin razones objetivas, como el tiempo ha demostrado, que lo diga. Porque la Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas de Mieres, en la se consiguieron matrículas que superaron los 1.000 alumnos, y que impartía las tres especialidades de I.T. Minas más la titulación de Topografía, funcionaba perfectamente. Una inversión inferior al 10% de la realizada, simplemente adecuando el edificio en su patio interior, hubiera cumplido con sus necesidades de ampliación y laboratorios.

Un rector visionario previó 6.000 estudiantes en una localidad que, por desgracia, llevaba un decrecimiento poblacional dramático, debido al cierre de la minería y en donde los casi 100 millones de euros europeos, para zonas en reestructuración minera, no se supieron invertir en nueva industria alternativa. Podemos poner como ejemplo de otra forma de hacer las regiones de Yorkshire y Wales, donde se cerró la minería del carbón en los 70, perdiéndose 100.000 puestos de trabajo, ordenado por Margaret Thatcher y consensuado en el Parlamento de Reino Unido. La medida se compensó con la creación de muchas industrias de tecnologías modernas y punteras que absorbieron más de la mitad de los parados mineros, siendo el resto absorbidos por jubilaciones sucesivas. Luego en nuestra cuenca minera lo actuado se hizo mal. Pretender arreglar lo que se hizo mal continuando haciéndolo mal, nada arreglará, quedando en un simbólico acto que no aportará a Mieres ni una docena de estudiantes.

A Mieres hay que llevar industria, lo que no le corresponde al rector de la Universidad de Oviedo, sino al Principado de Asturias, para crear como mínimo entre 300 y 1.000 puestos de trabajo. Eso sí relanzaría Mieres y no cerrar Ingeniería Geomática y llevar unos pocos estudiantes de Minas.

Señor Rector, su acceso al puesto más elevado de la Universidad por elección interna no le cualifica a usted como el mejor gestor universitario. En estados Unidos y el reino Unido, por poner dos ejemplos que algunos conocemos bien, los que gobiernan las universidades son las más de las veces gestores externos. Su currículum no nos hace pensar en que tenga usted esas capacidades. No poniendo en duda sus conocimientos en lo que le cualificó para profesor, sea humilde y respetuoso, cree un verdadero consejo social y oiga la voz de los asturianos y organizaciones autorizadas. El empecinamiento en su desafortunada idea de cerrar la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo, en vez de tomar medidas para mejorarla, no le llevará, ni a Oviedo ni a usted, a buen puerto.

Muchas gracias, si quiere escucharnos.