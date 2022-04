Semana Santa posmoderna

Nuestra ciudad no se escapa al vacío de la posmodernidad, un vacío interior que genera tedio en la vida de los ciudadanos; ese tedio que Heidegger decía “va de aquí para allá en los abismos del ser humano como una niebla callada que siembra indiferencia”. Ese tedio posmoderno nos empuja a la nada, la desorientación, el desamparo, ya nadie quiere grandes relatos, sino pequeñas vivencias cotidianas. Esto quiebra todos los valores morales, políticos, ideológicos. Lo único absoluto es lo relativo, lo subjetivo (irresponsable, inestable y amoral). Quien así vive solo siente miedo, angustia e inquietud. El ser humano no vale nada, no tiene certezas, es pura caducidad, solo presente. No le importa el pasado, no tiene memoria, está condenado a diseñar su vida e inventar un incierto futuro.

“El hombre solo vive cuando tiene ideales, pero se asfixia con las creencias”, decía el pesimista Cioran. Así somos también los pobladores de esta amable ciudad. Poco a poco vamos desterrando las creencias, las fiestas litúrgicas, los ritos. Los bautismos, comuniones, bodas, funerales, son sustituidos por fiestas de la empanada, el pincho, el pulpo, nos inventamos toda suerte de ritos alternativos, fiestas, comidas, botellones, celebraciones civiles, porque a la postre no podemos dejar de ser lo que somos, un animal lúdico y ritual. Paradójicamente, como escuchamos estos días de resaca vacacional, la Semana Santa ha sido exitosa. Seguro que esta afirmación esconde lecturas utilitaristas y mercantiles, pues en estos tiempos posmodernos toda fiesta no es más que rentabilidad, pero cascarones vacíos de significado, sin olvidar que toda fiesta o rito necesitan un momento, un lugar, un espacio. No podemos vivir en el vacío y sin significado. Pero necesitamos ritos, imágenes, pasos y presencias que habiten y humanicen los espacios, incluso que nos hagan topar de bruces con lo sagrado. Ahí las exitosas procesiones, verdaderos retablos urbanos, catecismos vivientes sobre espaldas y hombros doloridos. Bullicio de turistas y mirones que buscan los acontecimientos de interés turístico-cultural, o el simple espectáculo de lo rutinario; y el silencio profundo de cientos de creyentes que tratan de vivir el misterio de su fe, el meollo de un acontecimiento que llena sus vacíos y angustias cotidianas. El crucificado nos asusta y la resurrección nos sonroja; todo es una locura incomprensible, pero todos salimos para apropiarnos del misterio, para dejarnos atropellar y cuestionar por el misterio de una fe que no acabamos de entender o aceptar. Los posmodernos de nuestra ciudad siguen proclamando que todo lo relacionado con Cristo, su divinidad y su pasión, no son más que un viejo mito, pero para llenar sus vidas vacías de realidades fundacionales erigen nuevos ídolos, mitos que exterminan mitos, como afirmaba Kierkegaard. Incluso se apropian o reinventan nuestra Semana Santa. Olvidan que nuestras ceremonias parroquiales, procesiones y celebraciones, son una actualización de la historia, una visualización de lo originario, un momento de enorme carga semántica, que saca el misterio a la calle, que nos convoca a todos para hacernos espacio y tiempo, para llenar nuestros vacíos, para dar a nuestras vidas de un nuevo sentido, que ninguna alternativa posmoderna puede suplantar. Perdonad el discurso tan filosófico, pero necesitamos recuperar, reconstruir una Semana Santa que nos ayude a humanizar la ciudad, a decir nuestras creencias con un lenguaje nuevo, a visibilizar lo escondido del sentido de la vida que todos andamos buscando y no sabemos dónde encontrar, para acabar con el vacío de la posmodernidad.