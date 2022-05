El ejemplo de la Cocina Económica

El pasado 19 de mayo asistí en el Club de Prensa Asturiana a una conferencia sobre la Cocina Económica de Oviedo, dentro del ciclo que anualmente organiza la Sociedad Protectora de la Balesquida. Los encargados de la oratoria fueron Rafael Virgós, secretario de la institución, y Sor María Fernanda, monja Hija de la Caridad, responsable de la misma. Como carbayón que soy, conozco desde siempre esta corporación benéfica –además recibí una educación vicentina al haber sido alumno del colegio La Milagrosa hasta mi ingreso en el Bachillerato– pero la charla que escuché produjo en mí un revulsivo que me incita a escribir algo sobre la encomiable labor que desarrolla en nuestra ciudad.

La historia de este organismo caritativo se remonta a 1888, año en el que Oviedo sufrió una nevadona que acarreó efectos nocivos en los indigentes. A instancia de las autoridades episcopales se creó una comisión ciudadana con el nombre de “tienda asilo” para proveer a las capas más perjudicadas de la sociedad pan, leche y café, primero en la plaza de San Miguel y luego en la calle Quintana. Sin embargo, no es hasta 1909 cuando se aprueba el primer reglamento de la Cocina Económica como asociación civil con la finalidad de “facilitar a las clases menesterosas alimentación sana y nutritiva a precio ínfimo, y satisfacer, en la medida que sus recursos lo permitan, necesidades de orden intelectual y moral, dentro de los más rigurosos principios de la religión católica, apostólica y romana”. A partir de 1968 se amplía la oferta gastronómica a estudiantes y trabajadores con precios módicos.

En el buen funcionamiento de la Cocina Económica juega un papel fundamental –casi desde el principio– la positiva gestión de la congregación religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl –conocidas como vicentinas o paúles– fundada en 1633 en París por el sacerdote Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, con el fin de dedicarse al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos. Esta hermandad se instaló en España a finales del siglo XVIII, haciéndose cargo al principio de las cárceles de mujeres, entre otras actividades.

El devenir de tal comunidad fue in crescendo hasta que en 2005 es declarada Entidad de Utilidad Pública. A lo que se debe sumar que el mismo año recibió el galardón de la Concordia del premio Príncipe de Asturias, en base a “su excepcional labor social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos desarrollada de una manera ejemplar durante cerca de cuatro siglos”.

Además de las sores, como así se hacen llamar las hermanas, están implicados en su desarrollo el personal del voluntariado o la fidelidad de los colaboradores, y en su sostenimiento –bien con aportación crematística o suministrando alimentos y servicios– muchos sectores sociales, entre ellos el Principado de Asturias, el Ayuntamiento, Alimerka (abastece un alto porcentaje de los menús), el Banco de Alimentos y múltiples entidades privadas. Alcanzan unos 500 platos calientes al día repartidos entre comidas y cenas, un equivalente a 350.000 kilogramos de víveres en un año.

Veamos una pequeña selección de las aportaciones que recibe la Cocina Económica: Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana (una tonelada de carne), Asociación de Veteranos del Real Oviedo (fabadas), alumnos del centro educativo especial de Latores (fabadas), sidrerías de Gascona (castañas), World Cheese Awards (quesos ‘cinco tenedores’), Sociedad Protectora de La Balesquida (bollos preñados, merluza…), supermercados El Corte Inglés (carros solidarios), comerciantes del Oviedo Antiguo (mandiles firmados por José Andrés) y un largo etcétera de otros adláteres.

En varias ocasiones he sido crítico con la opulencia de una Iglesia henchida de oropeles, en neta incongruencia con sus principios, en la línea de deshacerse de prejuicios y de ideas preconcebidas. Según se nos instruye desde la infancia, una de las principales misiones de Cristo era estar al lado de los necesitados, desdichados y oprimidos; para que se entienda mejor, es conveniente recordar proverbios del tipo “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos”. La alta jerarquía eclesiástica repite a machamartillo ser partidaria de los pobres, prédicas que parecen incompatibles con el modus vivendi de determinados prelados y de nombradas instituciones religiosas: gigantesco patrimonio, suntuosas sedes, residencias rayando el boato… A esta falta de coherencia se refieren algunos refranes populares: “una cosa es predicar y otra dar trigo” o “haz lo que digo, pero no lo que hago”. Lo expuesto no son banalizaciones, pues el propio papa Francisco expresa machaconamente “cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres” ¡por algo será!

Deseo terminar este largo sermón clamando que son de alabar los comportamientos que concitan en la Cocina Económica ¡Eso sí que es posicionarse al lado de los pobres y ejemplificar con praxis evangélicas de “high standing”!