Hace unos días, casualmente, escuché una canción de las que ocuparon un lugar preferente en la banda sonora de mi juventud: “El lobito bueno”, de Paco Ibáñez. Forma parte de un doble álbum que escuché hasta la saciedad: “Paco Ibáñez en el Olympia”. La letra de la canción es un breve poema de José Agustín Goytisolo: “Había una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés”. Veo en esta canción un canto que nos invita a cuestionar lo establecido. A rebelarnos ante una sociedad que nos dictaba quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. A ser críticos. Un aliento a soñar con un mundo diferente. Con una sociedad mejor.

Y en estas reaparece el fantasma de la Ronda Norte o acceso norte a Oviedo. Vemos de nuevo planos, posibles trazados, previsiones...; cualquiera de ellos eriza el vello. Me cuesta entender que nadie, suficientemente informado, pueda contemplar en serio semejante disparate, dicho sea con el debido y sincero respeto a las opiniones divergentes. No todos, obviamente, pensamos igual y nadie está en posesión de la verdad absoluta pero sí hay argumentos para oponerse. ¿Existe un problema de tráfico en la zona oeste? Ciertamente, sí. Puntual y especialmente incrementado en horas coincidentes con los transportes escolares. Pero hay alternativas. Ya incidí en ellas varias veces: conexión en San Claudio a la autopista. Conexión desde las Campas a la glorieta de la Pixarra. Desdoblamiento ¡ya! de Nicolás Soria. Ampliación de la salida de Praos de la Fuente a la glorieta de Luis Oliver, actuación acertada que ya se plantea entre Ayuntamiento y Principado y, también, un pinchazo directo a la ASII.

El tráfico del futuro a medio plazo no será el de hoy. No debemos destrozar el Naranco planificando una infraestructura obsoleta, más propia del siglo XX y dejar esa herencia nefasta a las generaciones futuras. Eso nos convertiría en unos antepasados irresponsables. ¿Para qué se encargan estudios si nadie les hace caso? Decir que La Ronda Norte es “fundamental” es ignorar todos los estudios llevados a cabo, supongo, de forma rigurosa, como por ejemplo el plan Nacional de Infraestructuras (PITVI) 2012-2024. O el Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana de Asturias 2018-2030. O el proyecto de Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para el Área Central de Asturias de 2016. Ninguno de estos estudios vio necesaria ninguna ronda norte en Oviedo. Asimismo, no veo el encaje de este vial con la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente y con el Pacto Verde de la UE. Tampoco se conjuga bien con la acertada propuesta del “Anillo Verde” ni con el empuje que se está dando al Camino de Santiago primitivo. Así que destrozar el Naranco, barbaridad aún mayor que el derribo del Carbayón o de los Pilares, que, probablemente, generaciones futuras no nos perdonaría, es innecesario, anacrónico e inasumible económica y medioambientalmente.

Pretender hacernos creer que horadar el Naranco, cruzarlo con una autovía de cuatro carriles es “fundamental” para solucionar los problemas de tráfico de la zona oeste de Oviedo o que Oviedo no tiene ronda exterior, cuando tenemos la ronda que por la Bolgachina canaliza todo el tráfico que puede proceder de León hacia Gijón, Avilés, Santander, es como hacernos creer en la magnífica e irónica fábula del lobito bueno. En un mundo al revés.