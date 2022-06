El material que forja los sueños

Es noticia que “El Sueño de Morfeo” vuelve a reunirse para dos conciertos solidarios con la isla de La Palma. Una iniciativa popular impulsada por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece el diario LA NUEVA ESPAÑA, ha logrado convencer a los miembros de la histórica banda de folk pop para volver a los escenarios.

Supongo que todos los que hemos sido adolescentes hemos soñado alguna vez con formar parte de un grupo de música. Viajar por el mundo, alcanzar el éxito y la fama, triunfar. No hace falta saber tocar un instrumento ni tener el más mínimo criterio musical para dejar volar la imaginación. También yo tuve mi banda. Nos llamábamos “Los Machines”. Porque éramos unos machos, unos máquinas y fans incombustibles de Antonio Machín. Y aunque, de hecho, nunca llegamos a salir de la habitación de nuestro guitarrista, no teníamos talento, ni instrumentos musicales siquiera, nuestras ilusiones volaron tan alto que aún hoy me ponen los pelos de punta. Por supuesto, llegó el día en el que tuve que romper esas fantasías. Resetearlas, actualizarlas. Pero desde aquel momento en el que volví a posar los pies en el suelo, no he dejado de mirar con cariño a todos los que sí pusieron en marcha sus quimeras con proyectos grandes o pequeños, fuesen de mi gusto musical o absolutamente opuestos.

Tuve la suerte y el privilegio de conocer a “El Sueño de Morfeo” en unas circunstancias muy singulares. Cuando ellos eran todavía sólo unos muchachos muy jóvenes con la cabeza llena de notas musicales y de pájaros. Habían montado un grupo. Empezaban a garabatear sus canciones. Su anterior banda, “Xemá”, había tocado en La Calleja un sábado por la tarde en un aniversario de Radio QK. Trabajaban mucho, sí, pero además un golpe de suerte les había colocado en una situación especial. Alguien con la suficiente capacidad de influencia les había escuchado y les había puesto en contacto con las personas adecuadas. Esas personas adecuadas, vinculadas a Globomedia, estaban planeando darles una oportunidad a nivel nacional, mostrarles en el escaparate más mediático del momento: Los Serrano. Aquella era la serie más vista de la televisión en 2004. Una comedia amable, familiar, popular y musical. Las negociaciones fueron intensas, con largos intervalos de silencio en los que todo parecía diluirse en la nada y breves picos emocionalmente explosivos.

Quizá se pregunten ustedes quién era yo en esa negociación, por qué lo viví todo tan cercano. La respuesta es minúscula: era el propietario del pequeño restaurante donde tantas reuniones celebraron. La sombra invisible que presenció en silencio cómo se hicieron realidad todas sus ambiciones. Me gusta pensar que aquello significó algo. Los camareros sí estamos ahí, sí nos enteramos de lo que pasa, sí nos sentimos parte de lo que ocurre en nuestras propias narices.

Finalmente aquello salió bien. “El Sueño de Morfeo” se convirtió en un fenómeno de masas. Sus canciones conquistaron las ondas, lideraron las listas de éxitos, llenaron estadios e incluso fueron uno de los grupos de referencia del piso de abajo de La Calleja La Ciega en su horario más comercial, no como un concierto de media tarde del sábado. Pero ellos, en lo individual, nunca han dejado de ser Raquel, David, Juan Luis, y también Bea, que siempre les acompañaba y era tan Morfeo como cualquiera de ellos. Nunca han dejado de cruzar la acera para saludarme con cariño cuando nos hemos encontrado por la calle. Porque ellos se acuerdan de que estuve allí y esos detalles hacen bailar a los corazones de los invisibles.

Es noticia que “El Sueño de Morfeo” vuelve a reunirse para dos conciertos solidarios con la isla de La Palma y me ha hecho tanta ilusión… casi parece que soy parte de esa historia.