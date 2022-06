Una propuesta con la que Oviedo crece

La Universidad de Oviedo lleva nuestro nombre a todo el mundo. Este siglo XXI es diferente al pasado, pero muchas mentalidades siguen ancladas en las peores de aquellas formas de pensar. El presente es un siglo global en el que pesan más valores intangibles que lógicas territoriales, sobre todo en el desarrollo económico. Nuestra Universidad no es un problema para nuestra capital, es la baza más importante que tenemos para conjurar el declive de una Asturias a punto de perder el millón de habitantes por albergar una demografía enferma. Nuestra Universidad ha tomado una decisión acorde con los retos que una sociedad del conocimiento plantea. Las oportunidades de Oviedo están ligadas a esta institución del saber, como lo están a toda Asturias, incluidas sus cuencas que hoy ya son parte de nosotros. La nueva forma de pensar de la Universidad se ha atrevido a romper con lo inercial, con lo abúlico merece apoyo político. La verdad es compleja y se valen de argumentos que excitan el tribalismo. La sociedad ovetense es moderna y abierta por eso la política tiene que confiar en ella. No se defiende Oviedo perjudicándolo. Oviedo depende del éxito internacional de la universidad a la que da nombre y esta no triunfará si no toma decisiones competitivas. Oviedo no pierde reforzando el campus de Mieres, gana. Así lo ha planteado IU en el parlamento y así lo queremos comunicar a través de este medio tan esencialmente ligado a la ciudad y en el cual se expresan la pluralidad de las ideas, aunque sean a contracorriente.

La vocación y tradición universitaria de Oviedo se mejora con una política de acogida de profesores y alumnos, con decisiones sobre el aprovechamiento permanente de los exponentes del pensamiento que son premiados anualmente en nuestra capital, con la captación del talento. Oviedo es la capital del saber, pero no capital territorial, sino universal y de la razón sosegada. Es necesario un tiempo nuevo y de cambio inteligente. Es necesario abandonar el siglo XX y parte de sus estructuras mentales. Somos el corazón de Asturias y por eso la calle San Francisco es corazón común de todos los asturianos y asturianas. La Universidad nunca se irá de Oviedo. Por eso, no se traslada Minas, crece Oviedo.