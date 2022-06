El compromiso se demuestra andando

Los números cantan y hasta el presidente Barbón ha tenido que levantar la voz y escenificar su descontento: El Gobierno de España no cumple con Asturias; no concreta sus promesas y se deja en la caja 6 de cada 10 euros con destino al Principado, según el presupuesto del Estado. De 365 millones, solo 148 han encontrado su lugar final. El resto, ni están, ni se les espera. Al menos en el corto plazo. Donde más duele, donde más se ve, en las obras, en lo que mejora la vida de los ciudadanos, es donde más falla Madrid a la hora de mirar al Norte. O de no mirar. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ejecutó en Asturias 51,1 millones, pero tenía previstos 111,2: ni la mitad del dinero puso a funcionar. Con este precedente, cuesta creer en el compromiso con Asturias y, en concreto, con Oviedo. Cuesta creer que asuntos de estos días, como la Ronda Norte, otra vez, décadas después, pueda tomar un impulso definitivo. Y si ese compromiso es cierto, si ese dinero no ha llegado por un motivo convincente, es el momento de demostrarlo. Ahí están los proyectos pendientes que dependen del correspondiente ministerio para poner la pelota en juego: ahí está la fábrica de La Vega; ahí está la Ronda Norte; y ahí está el puente de Nicolás Soria, que colapsa todo un barrio sin que nadie lo remedie.

En pleno estudio informativo, la circunvalación que necesita Oviedo para descongestionar sus barrios está en manos del Gobierno central. Asusta un presupuesto descomunal de 216 millones, pero más asusta que en dos décadas largas no haya podido superar la fase de estudio informativo, activada de nuevo en estas fechas. Es posible, desde Madrid, demostrar que el compromiso es real. Lo pueden hacer, en unos meses, presentando un proyecto realista y adaptado al entorno. Ahora se ve demasiado trazo grueso en el estudio informativo, con detalles de catálogo, poco idóneos para el lugar. Ponerse manos a la obra sería dar un golpe sobre la mesa, certificar que Asturias pesa para el Gobierno de Sánchez, y empezar a solucionar un problema importante para el tráfico de Oviedo. Tiene más frentes abiertos el Ejecutivo socialista en Asturias. Porque el colapso de Ciudad Naranco se debe en parte a las etrecheces del puente de Nicolás Soria, atascado ahora en el enésimo parón, sin que el Adif, dependiente de Madrid, acelere para solucionarlo. Y en los planes estratégicos de la ciudad, otro Ministerio, el de Defensa, tiene también mucho que decir. Desbloquear la vieja fábrica de armas sería un paso adelante para el Oviedo del futuro. Ahí son las tres administraciones las que deben avanzar, pero si la central aprieta el paso, habría mucho camino hecho. No le faltan a la capital lugares donde los hombres y mujeres de Pedro Sánchez pueden demostrar su compromiso. La baja ejecución del presupuesto, la segunda peor entre todas las autonomías, puede quedar en una anécdota si las acciones viran y cogen velocidad de crucero. Qué gran momento para apostar por Asturias.