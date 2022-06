Añoranzas de La Balesquida

Un único punto de esta ciudad me devuelve a todas mis edades y sospecho que esta certeza es compartida por muchos ovetenses. Recuerdo siendo todavía un niño, las veces que pasaba bajo la ventana de La Balesquida, que se abre a la plaza madre de cada una de las plazas de nuestra Vetusta ciudad, y como alzando la vista observaba una tijeras con el filo apuntándome mientras yo, inerme, guardaba la postura esperando que se descolgasen para hacer las mías y convertirme así en un sastre, uno de aquellos alfayates que ocho siglos antes habían celebrado su suerte vestida de doña Balesquita Giraldez.

Recuerdo una adolescencia correteando por las plazuelas de Feijoo, la Corrada y la Catedral, una juventud feliz de idas y venidas corriendo tras mis amigos de siempre y a la sombra de aquel hombre bueno, complaciéndome en la figura entrañable que durante más de cincuenta años hilvanó, cosió y remató la labor con tal entrega y empeño que dudo mucho que haya alguien que pueda equiparársele. El añorado José Matamoros debe seguir cortando telas perfectas con similares tijeras, por las que yo suspiré en una infancia perdida. Mucho he corrido y demasiado recorrido.

Pero es ahora, con la madurez de los años cuando al fin llega el entendimiento de algo que, sin estar escondido, emerge entre un montón de sentimientos, y es que no hay atajos para lograr la identidad. Es ahora, en una época salpicada de incoherencias y de desarraigos, cuando me pregunto por qué una institución ovetense tan primigenia y arraigada, la cofradía de La Balesquida, su Sociedad Protectora, su vetusta Capilla siempre abierta y engalanada para cualquier paseante o peregrino, han sido tantas veces olvidadas, ninguneadas, incluso apartadas del escenario primigenio ovetense. Aquella medieval y piadosa Balesquita intuía ya algo que los antropólogos de hoy consideran esencial para la identidad de los pueblos: no hay grupo humano que pueda vivir sin símbolos de sentido y sin modelos de identidad, y sin tradiciones generadoras de lazos sociales.

Aquella sabia y caritativa mujer encumbró en el espacio más emblemático dentro de las murallas de una vetusta y peregrina ciudad sus respuestas a estas universales necesidades: una Madre de la esperanza, nuestra Virgen de la “O”, un ancestro pentecostal de las rocieras y afamadas vírgenes de los saraos sureños; una madre con poco de folklore vacío y mucho de compromiso caritativo y de profundidad creyente. Y, en torno a ella, aglutinó, no solo a un gremio de alfayates, sino a toda una cofradía de peregrinos y pobres ovetenses que, empastando su identidad con las virtudes de aquella Madre, acabara siendo la mecha esperanzadora de muchos siglos de solidaridad cotidiana, de compromiso caritativo, de una ciudad que se tejía con hilos de universalidad abierta a propios y peregrinos, con la acogedora bondad que solo los ovetenses de raíz y de sueños son capaces de demostrar.

La capilla de La Balesquida, los Martes de Campo en un Pentecostés florido, los heraldos medievales, la humilde Virgen de la Esperanza, las Misas de los sábados, las procesiones, los bollinos de cuernos y los bollos preñaos con su botella de vino, los miles de cofrades... Los rostros pegados en una pequeña verja que rezuma respuestas y oraciones de esperanza y de imposibles; las banderas con sus tijeras… cuántas añoranzas de una vida que se fue tejiendo en una Vetusta de ayer, de hoy, y espero que de un largo mañana.