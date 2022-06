SPAO y la eterna pregunta

Algunas veces he pensado que, si la vida me hubiese llevado a pasear por el París de finales del XIX, quizá el azar me hubiese guiado hasta la galería de Theo Van Gogh, el hermano de Vincent. De haber tenido esa suerte, quizá me habría fijado en algunas de las pinturas del genio neerlandés que sin duda se acumulaban allí: “La noche estrellada”, “El dormitorio en Arlés”, “La terraza de café por la noche”… Expuestas algunas, amontonadas las más. Quiero pensar que si ese hubiese sido mi destino, esos cuadros me hubiesen gustado tanto como me gustan hoy, hubiese encontrado el precio ridículamente bajo y me los habría comprado. Me habría convertido así en el único cliente de Vincent Van Gogh en vida y sería famoso por ello. Pero en esa misma fantasía, también he descubierto que, si en vez de esas pinturas mencionadas hubiesen sido otras del mismo autor (como “Los girasoles” o el “Paisaje con choclo verde”) hubiese pasado de largo sin fijarme. Porque a mi los bodegones y los paisajes campestres en tonos ocres… bah, no me dicen nada. Hubiese ignorado la genialidad y la fortuna víctima del mismo criterio del que presumo al principio.

Ese es en gran medida el problema del arte: cómo reconocerlo. A veces pensamos que el arte es lo que comprendemos, lo que disfrutamos, lo que estamos en posición de valorar. Sospecho que la expresión “Esto no es arte”, que todos hemos escuchado e incluso pronunciado en alguna ocasión, es tan antigua como las cuevas de Altamira. Esa frase fatídica tiene además un tono asociado que baila entre la soberbia y el desprecio. Pero el que responde ha caído en la trampa. El arte, decía Edward Munch, nace de la necesidad de comunicarse. Si ha generado esa respuesta es porque está contestando a la pregunta. Tanta verdad hay en la belleza y la delicadeza como en la provocación, los interrogantes y las réplicas. Van Gogh escandalizaba con sus pinceladas groseras, ignoraba las líneas naturales. No quiso copiar a los grandes Maestros. Cambió la fidelidad al modelo por la capacidad para generar emociones. Si hay una pregunta y una respuesta, el arte anda rondando cerca. La segunda Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) se ha inaugurado en la Fábrica de Armas de la Vega y no está dejando indiferente a nadie. Está generando debates y opiniones encontradas. Y mucho contenido en redes sociales. Después de una primera edición que fue una fiesta, una experiencia amable, una sorpresa y un regalo para la ciudad, la galerista y directora de la muestra, Marta Fermín, ha decidido quemar etapas y situarse dentro de lo ambiguo y de lo incómodo. El arte a veces es grotesco, a veces infantil, a veces es polémico, grosero, molesto, a veces barroco y otras sencillo, sublime, mundano, banal. Grita, señala, agrada, agrede, aburre, sonríe, angustia. En SPAO hay un poco de todo eso. Creo que José Costillas, el presidente de la Fundación Municipal de la Cultura, daba algunas claves interesantes en su discurso inaugural de la Semana. Hablaba de que, durante unos días, la ciudad se convertía así en la feria de Arte más grande de España. Insinuaba el maridaje de la SPAO con el Museo de Bellas Artes de Asturias, con el Arqueológico. Estos sirven para guardar, para celebrar lo aprendido. Tenemos unos museos fabulosos, muy sabios. La Semana del Arte nace justo enfrente de esos museos, los observa con gallarda valentía pero tiene objetivos muy distintos, es otra cosa. No trata de descubrir lo que ha de resultar imprescindible documentar mañana. SPAO vive el día. En cuanto a mí, sigo en mi burbuja. He dado un par de buenos paseos por la Fábrica. Vi muchas cosas que me gustaron, algunas que me compraría sin dudarlo si tuviera casa para tanto. Otras me parecieron ridículas, insignificantes, aburridas, y pasé de largo.