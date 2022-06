Historia de las «asturguesas»

Capaces de lo mejor y de lo peor, los asturianos tenemos muy marcado el orgullo de nuestra tradición culinaria. Cierto que a veces confundimos cantidad con calidad y que la delicadeza no es, a priori, una de nuestras especialidades. Así parece demostrarlo la palabra cachopo y su suculenta sonoridad (que por sí sola invita ya a masticar, engullir y deglutir). Sin embargo, tenemos capacidad para alcanzarla hasta lo sublime, como a su vez evidencian nuestra extraordinaria variedad de quesos, la lozanía de nuestra cabaña ganadera, las cosechas de nuestros huertos y los frutos exquisitos de nuestras costas. Nunca debemos perder la perspectiva de que el buen fartar es uno de nuestros más grandes recursos turísticos, si no el primero de ellos. Mandar a un viajero con cuatro kilos más a su casa después de una semana de vacaciones alimenta nuestra vanidad y agiganta nuestra leyenda.

He estado haciendo memoria de las veces que la gastronomía ha visitado esta tribuna desde la que les escribo cada semana. He hablado del Desarme, del Antroxu, del bollu preñáu, del jamón asado de Serafín, del Sol Repsol de Ca’ Suso, de Peñalba, Camilo de Blas, Rialto, La Mallorquina y Diego Verdú, de los pinchos como seña gastronómica autóctona y singular, de los escalopines al cabrales a domicilio.... Incluso de la infamia que suponen los bocatas de criollo de chiringuiteo mateíno. Aún me quedan muchos temas de este perfil para abordar. Pero resulta que entre todas estas idas y vueltas, en la ciudad no paran de abrirse hamburgueserías y negocios de comida rápida en general.

Quizá porque hemos sido y aún somos tierra de emigrantes, nunca le hemos tenido miedo a lo que viniese de fuera. La comida internacional siempre ha sido bien recibida. Una buena prueba son los kiwis, fruta originaria de China que llegó vía Nueva Zelanda y que cuyo cultivo tan bien se adaptó a nuestro clima.

Cuando llegaron las hamburguesas, a principios de los años ochenta, las recibimos con naturalidad. Las teníamos muy vistas en las películas americanas, quien más quien menos las había probado en algún viaje y los ingredientes no eran muy distintos a los de un cachopo, en realidad. ¿Carne con patatas, queso, bacon…? Sí, bienvenidos al Paraíso. La novedad venía definida por una cuestión ornamental. No tanto en el contenido, que también, sino en el ambiente. Lo prestoso era el rollo ese de hamburguesería de película, la estética Pin-up. Con muy pocos meses de diferencia se inauguraron en Vetusta el Street, fundada por Ramiro Boto, pionera en Asturias y cuya hamburguesa de xata culona con queso ahumado de Pría sigue siendo una referencia a día de hoy; y el mítico pero tristemente desaparecido Burguer City 2: los Pik de carne y de pollo, las patatas fritas con salsa rosa, los refrescos con pajita, los pedidos hechos por micro, Mister Spok y sus orejas picudas que revivían frente a un menú completo, el contraste de fachadas con el Edificio Histórico de la Universidad.

Ahora la globalización impone la proliferación de estos nuevos negocios en locales muy céntricos. Por supuesto damos la bienvenida a cualquier inversión que llegue con la idea de generar riqueza y empleo. Pero, a ver si me explico… que no piensen que han inventado la pólvora. Aquí ya sabíamos hacer hamburguesas buenísimas, jugosas y sabrosas, antes incluso de que llegasen a la ciudad las franquicias más populares. Un bocadillo de filete ruso es un bocadillo de filete ruso. Y eso sin mencionar el mítico bocata de albóndigas del Entrepán, milagro de nuestras noches de farra y de tantas madrugadas. Palabras mayores.