Aunque a juzgar por el título y el reparto intuimos que nos va a llevar por los derroteros de un amor otoñal convencional, sin embargo la trama de “El abrazo” gira más en torno a segundas oportunidades, el paso de la vida, la felicidad, el destino y la irrupción del deseo frustrado. El encuentro después de 44 años de una pareja de ancianos que vivieron un amor apasionado en su juventud es solo el punto de partida de una reflexión sobre ese “lo que pudo haber sido y no fue”, que a veces tanto marca nuestras vidas. La autora para cuestionar esa ilusión la materializa en carne y hueso con la presencia real, un tanto angelical, del hijo que nunca tuvieron. Y Magüi Mira acierta al sobredimensionar la provocación original con el añadido de que el personaje sea negro, transcendiendo el argumento al problema de los prejuicios raciales y el rechazo al inmigrante. Las situaciones paradójicas que se producen al introducir elementos mágicos y sobrenaturales en una obra de carácter realista, son la gran baza de la función. La estupefacción y la perplejidad de los actores veteranos contrasta con el candor y campechanía de este angelote que aterriza en sus vidas para ponerlas patas arriba. María Galiana hace gala de su habitual naturalidad socarrona, aportando mucha ternura e ironía al personaje. Juan Meseguer está a la altura y compone con gran comicidad al pusilánime Juan, que no ha sabido tomar las riendas de su destino. Jimmy Roca nos encandila con su entusiasmo inocente. Una escenografía muy sencilla de esquina con sofá y transparencia sirve de marco a este juego entre la realidad y el deseo, todo ello aderezado por el “Take this waltz” de Leonard Cohen.