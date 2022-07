La música prohibida

En el asunto este del concierto suspendido a Jerónimo Granda en un bar de Oviedo hay mucho de falta de diálogo. Y en una sociedad democrática, ese es el peor de los pecados. Conviene recordar que no es la música lo prohibido, sino la contaminación acústica.

Guardo un recuerdo nítido, pero no por ello necesariamente exacto, de la primera vez que salí de noche por el Casco Antiguo. Fue también la fecha de mi primer concierto en un garito. Sucedió durante un viernes de 1989. Mis amigos y yo deambulábamos presa de aquel ambiente embrujado de tribus urbanas y nocturnidad, con una mezcla de sentimientos indefinible entre la inseguridad y fascinación ante todo lo que nos rodeaba.

Hay una imagen concreta, un travelling cinematográfico que me sumerge dentro de un local minúsculo del Postigo Alto. Un pub con la barra a la izquierda, y a la derecha, ocupando todo el espacio destinado a la clientela, un trío tocando blues a un volumen brutal. Dos voces, guitarra, bajo y media batería. Suficiente para convocar a medio centenar de personas alrededor de la puerta, bebiendo y muy cerca del éxtasis. La banda se llamaba "Beat Fevers", mítico proyecto de Ángel Parada y Javi Méndez. En los años que estuvieron en activo nunca nos cansamos de su repertorio de clásicos. Píldoras de soul y blues para varias generaciones de carbayones. Aquella noche prendió en mí la mística del directo. Me pregunto si en aquel momento ya estaba prohibida la música en vivo en bares de copas. Evidentemente, aún quedaba mucho por legislar al respecto.

Unos cuantos años más tarde tuve mi negocio en esa calle encantadora que es Martínez Vigil, y en su hermana subterránea, la Calleja la Ciega. Fueron estas las últimas vías en unirse a la movida del casco histórico y lo hicieron aportando locales un poco singulares: variedad cervecera, carajillos gourmet, música diferencial y un poco de oferta cultural. Los vecinos de la zona nos recibieron bien a los de los bares. Quizá porque venían de años donde el callejón había sido refugio de yonkis y la hostelería aportaba estabilidad a la zona. Aquel barrio tenía mucho de pueblo bien avenido, todo el mundo se conocía y se cuidaba: la familia de Manolo el practicante y Conchita; Angelines y todas sus hermanas solteras; Salvador, el taxista; Guillermo, el relojero; Pepe, el moro, que repartía pescado en la plaza. Grandes personajes de una Vetusta costumbrista, una tribu singular ya casi desaparecida. A todos les prestaba, en mayor o menor medida, parar a tomar un café o un chato de vino mezclándose con la chavalería.

De aquella los conciertos en bares de copas ya estaban prohibidos con mucho detalle. Sabíamos que en el casco antiguo había una asociación más severa que la que nos afectaba a nosotros. La amenaza de suspensión policial siempre estuvo ahí. Sin embargo, en la Calleja organizamos más de mil veladas. Y nuestros vecinos, encantados. Les gustaba que hubiese actividad siempre y cuando el follón se terminase antes de las diez. Un intrépido reportero de breves culturales que escribía en LA NUEVA ESPAÑA se refería a aquellos horarios vespertinos, tan poco rockanrolleros, como “la sesión vermú”. Cualquier denuncia pequeña nos habría desmontado el chiringuito. Otros locales no tuvieron tanta suerte como nosotros. Buscaron un paraguas asociándose como Oviedo no suena, Oviedo SOS Cultura. A nosotros, los vecinos nos dieron la oportunidad de dialogar, de pactar. Nadie salió perjudicado.

Explota todo esto ahora porque Jerónimo Granda es toda una institución con un público adulto. No debieron suspenderlo, no es contaminación acústica. Pero cuando esto mismo le pasa a un garito cualquiera con unos adolescentes con inquietudes artísticas, tampoco. Sin embargo es todo más fácil de criminalizar. Sin ánimo de molestar, diga lo que diga la letra de la norma, en un horario convenido, con la suficiente dosis de diálogo todo es posible. Lo bien hablado, bien parece. No es contaminación acústica, queridos vecinos, es sólo música.