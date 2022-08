El legado de un hombre generoso

Mi querido amigo Luis Antuña, recientemente fallecido, ha dejado un vacío muy grande en los que compartimos trabajo, afanes y sobre todo fuimos acreedores de su cariño. Si bien fue muy bien conocido su carácter vitalista, no lo fueron tanto otras facetas de su vida personal que le hacían, a mi entender, una persona extraordinaria.

Conocí a Luis una tarde de 1974, no recuerdo el día, cuando ambos concurríamos a sendas plazas de cirugía maxilofacial del Hospital Nuestra Señora de Covadonga. Ese día, se presentó en mi despacho de la facultad para ponerse a mi disposición pues ambos habíamos obtenido la plaza. Desde ese día me apoyo incondicionalmente en todos mis emprendimientos a pesar de advertirme, a veces, de las dificultades a las que me enfrentaba.

Ese carácter generoso no quedaba reducido a mi persona sino a todos los compañeros del servicio y a todos los residentes que se formaron con nosotros.

Hombre generoso, cariñoso, y con unas convicciones a "prueba de bomba", no solo ha sido capaz de trasladar su bonomía y su saber médico a sus compañeros, sino que apoyó y animó a todo el que le pidió su ayuda.

Muchas gracias Luis, has dejado un gran legado, empezando por tu familia y terminando por los que tuvimos el honor de compartir trabajo y amistad; puedes estar bien satisfecho.