Manolo Linares, un buen Hijo Adoptivo de Oviedo

En la sección de transparencia de la web del Ayuntamiento de Oviedo se dice que “la concesión del Título de Hijo Adoptivo de Oviedo podrá recaer en quienes, no habiendo nacido en la ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor de Oviedo y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”.

Si alguna persona encaja en esta definición es mi buen amigo Manolo Linares, el pintor de Navelgas, que con 17 años ya colgaba sus dibujos y pinturas –como hace poco recordaba otro amigo común, Javier de Montini– en la cafetería Rívoli de Oviedo, entonces muy frecuentada por periodistas, escritores y artistas.

Amigo de sus amigos y, por tanto, generoso, leal, ayudador, desinteresado... Cualidades que atesora Manolo y le hacen ser una buena persona, un paisano de los pies a la cabeza, como llamamos en Asturias a la gente sin fisuras, franca, incondicional. Y amigos del mundo entero, los que se fue haciendo por donde anduvo –París, Madrid, América Central, Inglaterra…– porque no es Linares hombre de miras estrechas. Amigos que, aquí en Oviedo, reúne en A’ Carballeira, punto habitual –que no único– de encuentro para charlar, echarse unas risas o arreglar el mundo, que mucho sabe de eso Manolo, porque, si por él fuera, las leyes, las costumbres, las cosas…irían de otra manera, ¿verdad, Manolo? Si te dejaran hablar…Que no hace falta que te dejen porque ya te encargas tú de airear tus cabales piensos en LA NUEVA ESPAÑA, donde colaboras habitualmente desde hace muchos años.

Amigos que también se han ido y ¡cómo le cuesta a Manolo Linares verlos marchar! No hace mucho perdió a una excelente persona, Manolo Cosmen, y hace unos años ya, al bueno de Rufino Roces o a mi colega, Faustino F. Álvarez, cuyo libro “En la raya de Galicia” –con sus textos y las ilustraciones de Linares sobre aquella experiencia tan sensacional– tuve la suerte de editar.

En Oviedo comienza a recibir sus primeras lecciones en la Escuela de Artes y Oficios, con profesores como Adolfo Folgueras, Manolo Segura, Antonio Miño o Magin Berenguer. Después viaja a París, donde recibió formación en los talleres de dibujo de Saint Germain y, aunque en 1965 establece su residencia definitiva en Madrid y posteriormente en Sheffield (Inglaterra), siempre recaló en Oviedo, donde estableció su residencia definitiva hace ya bastantes años, aunque con el corazón y la mirada en su Navelgas natal, para engrandecer a su pueblo y a los suyos.

En Oviedo expuso durante muchos años en la galería Tassili y, al cierre de esta, en Murillo. Y callejeando por sus calles, nos topamos con el Linares escultor en Trascorrales, con “La Lechera”, o por el Campo, en ese homenaje al “Adiós Cordera de Clarín” y en pleno centro de la ciudad con esa escultura al querido D. Luis Riera Posada, donde el que fuera alcalde de Oviedo parece hablar.

Poco antes de que nos confinaran, compartí con Manolo Linares, en la Sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la inauguración de su muestra “Recorridos y miradas” que concibió como una pequeña retrospectiva de su obra. El mes que duró desfilaron por allí todo tipo de personas y, como no, muchísimos de sus amigos, de aquí y de allá, del suroccidente, de Oviedo, de Madrid, del mundo... porque Manuel García Linares es un artista asturiano universal, digno Hijo Adoptivo de esta muy noble y muy leal ciudad de Oviedo.