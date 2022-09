Eclipse de prejuicios

Si hace cinco años, o cuatro, o tres y medio, me hubiesen preguntado qué ciudad española albergaría hoy un festival de experiencias culturales insólitas basadas en la revolución tecnológica, una programación que propone realidad virtual, realidad aumentada y experiencias 3D, entre otras cosas, y me hubiesen ofrecido varias opciones para escoger mi respuesta, jamás habría sido que esa ciudad pudiera ser Oviedo. Incluso me habría parecido una broma grotesca incluirla entre las opciones. Y, sin embargo, esos años han pasado y Oviedo es la capital del Link Fest, una propuesta que alcanzó el pasado fin de semana su tercera edición, que ha sentado con paciencia las bases para un crecimiento sostenible y que es un imán para espectadores locales y otros nacionales y extranjeros que vienen específicamente atraídos por su oferta.

De hecho, pido de antemano disculpas a José Castellano, director y padre del Link, por la frivolidad… Pero yo me lo imagino sentado día tras día a la puerta de un concejal de cultura de cualquier ciudad, y luego de otra y otra, con el dossier desarrollando su vanguardista idea primorosamente encuadernado y apoyado en sus rodillas. Me imagino a las secretarías de esos concejales diciéndole con voz neutra al final de cada jornada: "Lo siento, hoy tampoco le van a poder recibir". Y me imagino su cara de estupefacción, su mandíbula descolgada por la sorpresa el día que en Oviedo le dijeron que sí. Pero esto es sólo una fantasía en 2D nacida de manera analógica en mi imaginación. Algún día le preguntaré cómo fue la cosa en realidad.

Este año no pude programar mi visita al Link como a mi me hubiese gustado y he tenido que renunciar de antemano a los conciertos nocturnos y a las demandadísimas experiencias en tres dimensiones que tanto me gustan. Lamento mucho haber fallado a la cita con Jay Jay Johanson. Hace años que sigo con devoción la carrera del elegantísimo músico sueco, un trip-hopper evolucionado. Dicen los que sí tuvieron la suerte de asistir que, además de todo su encanto habitual, el maridaje con el espacio industrial de la Vega dio un resultado mágico.

Pero sí pasé un rato divertido persiguiendo con mi móvil las formas abstractas de “FAUNE” sobre esos fondos desérticos que nos proponían. Me dejé absorber por la inmensa pieza titulada “Eclypse”, una especie de escultura creada por SpY en exclusiva para la Fábrica de la Vega, que ha sido imagen del Festival y sin duda protagonista de las redes sociales de este fin de semana. Y, sobre todo, me emocioné con el dramático romanticismo en Realidad Aumentada titulado “Acqua Alta: Crossing the mirror”. Esta instalación me conquistó con su versión actualizada de los libros tridimensionales, o pop-up, que hicieron las delicias de nuestra infancia y que elevaban con las figuras de sus páginas el vuelo de nuestra imaginación. En esta nueva versión del siglo XXI dan vida a los personajes a través de una tablet, y el cuento nace y muere en cada página con resultados adictivos.

De esta manera, suma y sigue el Link, un festival que es marca Oviedo. Oviedo, ya saben, la ciudad de La Regenta, la que duerme la siesta. La de la ópera, la clásica y la zarzuela. La que, gracias a esta y otras aventuras, este fin de semana ha sido capital de la vanguardia creativa. La que, en estos últimos años, ha demostrado que se atreve con cualquier propuesta artística y que tiene talento, público y perfil turístico suficiente para convertirla en un éxito. La que aspira a la capitalidad europea de la cultura en 2031. Nuestra ciudad.