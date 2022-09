De nuevo, fado en Bueño

El fado "Recusa" (rechazo), que canta Mariza, con letra de Mario Rainho y música de José Magala, dice: "Si ser fadista es ser luna / es perder el sol de vista / ser estatua que se insinúa / entonces no soy fadista. // Si ser fadista es ser triste / es ser lágrima prevista / si por pena el fado existe/ entonces no soy fadista. // Si ser fadista, en el fondo / es una palabra engañosa / rozando las bocas del mundo / entonces no soy fadista. // Pero si es partir a la conquista / de tanto verso ignorado / entonces no soy fadista / soy yo mismo el propio fado". Es un ejemplo de que "Fado y Poesía" y es un buen título para la actividad festiva y cultural que en Bueño viene teniendo lugar, con éxito, desde hace más de diez años; aunque los dos últimos se haya parado, por la dichosa pandemia, que en gloria vaya estando.

El fado, sobre todo y ante todo es poesía, que los músicos también recrean de una manera simultánea con la guitarra y la viola, en melodías, acordes y ritmos para dialogar con la voz cantante. Ellos no solo acompañan, porque tanto las guitarras como los versos del poeta son protagonistas de igual manera y acaban por sintonizar con cada persona del público. Todos "comungam" (comulgan) en el fado, si éste "acontece", dicen los portugueses. Porque el fado no se escucha, el fado "acontece", si es que se consigue cuando el poeta letrista, el músico compositor, la voz fadista, las guitarras y cada participante del público viven un fado que les une,...si acontece. Y esperamos que el sábado día 10, a las 8 de la tarde, acontezca en Bueño. En la plaza de los Hórreos de aquella encantadora aldea de Ribera de Arriba y con muchas decenas de butacas de terraza preparadas para la ocasión –de modo gratuito, por cierto - está prevista la actuación de la fadista Yola Dinis y los músicos Bruno Chaveiro, con la guiterra y la viola de João Domingo, venidos desde Lisboa. Además la conocida escritora y poeta asturiana Esther García López, leerá unas poesías, acompañada por el chelista leonés Diego Alonso García, también notable en su género de música clásica. Se trata, pues, de una velada en la que se alternan fados con poesías y en la que esperamos que el fado pueda "acontecer". Se trata de la IX Noche de Fado y Poesía, que organiza la activa y consolidada Asociación Cultural de Bueño. Es verdad que el hablar portugués no es nada fácil para nosotros; pues así como su idioma escrito no ofrece muchas dificultades, la fonética ya es otra cosa y las letras de algunos fados pueden hacerse poco inteligibles. Pero tengo para mí que la sintonía emocional y sentimental ya no se pierde tanto, quizá porque los espectadores pueden unir sus mundos emocionales e imaginativs al poder del Fado para que el resultado final de esta velada sea estupenda. Solo queda asistir y dejarse llevar, porque la poesía ya sabemos que siempre nos viene bien y del fado no está mal entender que, como nos dicen Alexandra Carita y Jorge Simão en su libro Fados nossos (nuestros), fado es una "palabra enorme, que carga dentro de ella todo lo quisiéramos poner. Nace todos los días y no muere. Se eterniza cada vez que la pronunciamos. Hace eco. Hiere. Hace sonreir. Es una lágrima y una risa. Es nuestra. Solo nuestra. Arrasa. Recompone. Hace temblar. Nos da escalofríos".En fin, les aconsejo que si pueden vayan al Fado y Poesía. Que además ¡es en Bueño!