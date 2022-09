La eterna polémica mateína

No hay en todo el mundo ningún pueblo grande ni pequeño en el que todos los vecinos se pongan de acuerdo sobre cómo se deben celebrar sus fiestas patronales. ¿Qué digo?, ¿un pueblo? No hay familia, en cualquiera de sus formatos (numerosa, monoparental, arrejuntada, desestructurada, desplazada, multinuclear...), donde todos los miembros de la misma estén de acuerdo en ese asunto. Aun me atrevo a más, asumiendo el riesgo de pecar de localismo: nunca he conocido a ningún carbayón que se haya atrevido a decir en la barra de un bar, en voz alta y a pecho descubierto que le gusta la programación de San Mateo. Ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajo, ni hombre, ni mujer. Nadie, cualesquiera que sea su condición, su origen o su discernimiento. Ninguno. Cero. Conjunto vacío.

Frente a tales evidencias, cabe cuestionar los criterios y los esfuerzos de la Real Academia Española que, en la precisa elaboración de su diccionario, se empeña en definir así la palabra "fiesta", en sus diferentes acepciones: una diversión o regocijo; un acto o conjunto de actos organizados para disfrute de una colectividad; una reunión de gente con el fin de divertirse; un día en el que, por disposición legal, no se trabaja; solemnidad o conmemoración religiosa o de otro tipo. Muy al contrario, esta colectividad que se da en llamar Oviedo encuentra su regocijo en el oponerse a tales preparativos del entretenimiento en cuestión, alimentando en su lugar otra forma de diversión paralela y pagana (pero absolutamente gratuita, eso sí) que es la polémica. Lo que más nos presta, reconozcámoslo, es vocear en el chigre descalificando el criterio ajeno, para sentar cátedra a continuación de la manera más altanera posible. Una vez definido y asumido ese rasgo definitorio tan peculiar de nuestro carácter, cualquiera que no nos conozca esperaría que, a la fecha de iniciarse las celebraciones, en su lugar se desatara una batalla campal como aquellas peleas a golpe limpio de merluza en la cara tan características de los cómics de Astérix y Obélix. Pero no. Llegado el día, anudamos el pañuelo azul al cuello y nos mimetizamos en el escenario de estas celebraciones mansamente, participando de ellas como si nada hubiera pasado. Entre tanta polémica de ida y vuelta, aquí estamos otra vez, a la puerta de un San Mateo después de dos años de restricciones. Restricciones relativas, eso sí, porque todos recordamos el chiringuiteo bullicioso del Campo San Francisco del año pasado y algún que otro episodio memorable en el Antiguo de funestas consecuencias para los hosteleros nocturnos del barrio. Yo, por mi parte, no quiero opinar mucho. Ya sabéis que el espíritu de esta columna es decir las cosas buenas, principalmente, pero eso entra en oposición con nuestra folclórica costumbre y no quiero provocar. Pero sí me parece, y lo quisiera hacer notar, que nuestros regidores se han hecho un lío con los conciertos. Han puesto los más grandes y festivos como actividades de pago y luego otros, orientados a un público mucho más específico, como gratuitos y en el Auditorio. Una errata, sin duda, de la que nadie parece darse cuenta y a la que no han puesto solución todavía. ¿Cómo va a querer nuestro queridísimo Ayuntamiento cobrarnos por ver a Chimo Bayo haciendo su emblemático "JÚ-JÁ", o por "Estopa", o por "Ilegales"? Sin duda, ha sido el desliz de algún funcionario enamorado que, con la mente perdida en la vaporosa nube de Cupido, sin darse cuenta, ha tecleado en la web municipal todas esas cifras absurdas. Que lo corrijan ya, que no tarden, que cuantos más días pasan más se ríen de nosotros nuestros vecinos de las villas costeras y los pueblos de alrededor.