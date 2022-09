Los que estuvieron el sábado en el concierto "Love the 90’s" en La Ería se ejercitaron de lo lindo. Una, por lo obvio. No dejaron de bailar durante las tres horas largas en las que se fueron sucediendo los grandes hits del siglo pasado. Otra, porque para llegar a la barra y conseguir hacerse con una consumición era ejercicio para expertos. Muchos ni lo lograron, se pasaron el concierto a palo seco. El Ayuntamiento de Oviedo cometió el error de adjudicar las tres barras de La Ería a un único hostelero de la ciudad. Se hizo por sorteo. El resultado y el adjudicatario es lo de menos. Lo de más es que alguien pensó que un solo local tendría la capacidad para atender a 9.000 personas ávidas de consumir. Tres barras y una caseta para conseguir los vales para las consumiciones. No había empezado el concierto y lógicamente aquello estaba ya colapsado, con colas de más de una hora para hacerse con un agua o una caña. A media hora de acabar el concierto, y ante el temor de una revuelta, hubo que devolver el dinero de los vales no gastados.