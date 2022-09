Equipo Furia

Es difícil distinguirlos porque visten de negro y son tan discretos que resultacomplicado localizarlos entre el tumulto de los conciertos, pero siempre están ahí y si no estuviesen no habría fiesta, no habría nada, el silencio. Son la gente de Furia, la "crew", como se hacen llamar, y se encargan de la producción en el escenario de La Ería. Este San Mateo se meterán entre pecho y espalda diez conciertos y las exigencias de todos y cada uno de los músicos que pisen ese escenario, que tranquilamente superarán el centenar. Y no hace falta decir que los artistas pueden llegar a ser muy exigentes. Son de Oviedo, La Casa Furia está a apenas 10 minutos andando de su lugar de trabajo estos días. Desde Oviedo hacen giras nacionales e internacionales con artistas que llenan recintos enormes. Un trabajo silencioso para que la música suene. Son jóvenes y son industria. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.