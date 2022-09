La polisemia de la vida

Estamos quizás ante la mejor pieza de Maxi Rodríguez en los últimos años. “Niue, under the coconuts” es una singular comedia que contempla con humor el naufragio de nuestra existencia. La genialidad de sus intérpretes, Carlos Mesa y Alberto Rodríguez, consigue sacar el máximo partido a un texto alambicado y juguetón, que es un auténtico homenaje a la polisemia, la anfibología y el retruécano. Un poema acerca de la soledad, la incomunicación y la desesperanza, a través de la metáfora de dos náufragos que comparten su vida en una isla desierta. Carlos es José Luis, un soñador inocentón, enamoradizo, ingenuo y optimista, el eterno opositor que busca compañía en su aislamiento forzoso, mientras que Alberto encarna a Narciso, de Contratas Menéndez, un hombre más circunspecto y sosegado, pesimista, flemático, escéptico y rezongón, que lo mismo “plancha” literalmente a Carlos, que lo pone a barrer o se marca unas divertidas coreografías con su partenaire. La voz en off del diario de José Luis y Narciso, que abre cada una de las escenas, nos permite asistir a las fases de seducción (con persecución incluida), enamoramiento y desencanto, fruto de la rutina y el tedio, que sufre esta atípica pareja, más próxima a Tip y Coll o Groucho Marx, que a cualquier par de enamorados al uso. Entre chistes, aforismos, juegos de palabras y frases hechas que se retuercen para cobrar nueva vida, sobresale la brillante y compenetrada interpretación de los protagonistas. Como en la escena paródica del emérito campechano, que Alberto borda en su imitación, con Carlos haciendo las veces de elefante. No faltó una crítica a los himnos y banderas, la xenofobia y la dependencia y vacuidad de las redes sociales, para acabar como empezó, cerrando el inquietante bucle del que parecen no poder salir estos personajes casi beckettianos, que finalizan con un existencialista grito de “¿para qué?”.