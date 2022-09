"Quo vadis, Canteli?", interpelaba el sábado en estas mismas páginas, en un artículo, el Alcalde de Mieres al alcalde de Oviedo, reprochándole su oposición a que Oviedo pierda su Escuela de Minas. Y la respuesta es muy sencilla, estimado Aníbal, parafraseando la misma que según el evangelio apócrifo de los Hechos de Pedro le dio Jesús a San Pedro ante tal pregunta: "Oviedo vado iterum crucifigi" ("Voy hacia Oviedo para ser crucificado de nuevo"). Es decir, una y mil veces, voy a defender los intereses de Oviedo ante cualquier ataque que no tenga más razón de ser que objetivos políticos partidistas ajenos a los intereses generales de Asturias, de Oviedo y, sí, también, de Mieres.

No me cabe duda alguna de que Aníbal Vázquez es una buena persona que se esfuerza por defender los intereses de Mieres. Pero, en este caso, actúa más guiado por su militancia política que por sus responsabilidades municipales, porque como Alcalde haría lo mismo que está haciendo Alfredo Canteli si quisieran quitarle una titulación al campus de Mieres para trasladarla a cualquier otro de Asturias. Es más, su beligerancia apoyándose en cuestiones absolutamente ajenas a la verdad (Alfredo Canteli nunca despreció al campus de Mieres y siempre ha dicho que apoya cualquier inversión y generación de nuevas titulaciones que contribuyan a su potenciación, siempre, eso sí, que no sea a costa de quitárselas a Oviedo), sólo demuestra que, realmente, estamos ante una operación política para sacar de Oviedo la "perla" de la Escuela de Minas.

La Universidad de Oviedo tiene un campus en Mieres y todos debemos apoyar que crezca y sea un referente. Pero esa misma Universidad –lleva claramente su nombre en el título– tiene unos campus en la capital de Asturias y resulta difícil explicar que quienes piden respeto y colaboración con Mieres respalden que, en cambio, se quiten a nuestra ciudad estudios que llevan vinculados a ella –los ovetenses pagaron las obras de adaptación del edificio– desde el mismo día de su creación, como es el caso de la Escuela de Minas.

La única razón para plantear el traslado de la Ingeniería de Minas es política. Lo intentaron en reiteradas ocasiones y sólo ahora parecen cerca –esperemos que no– de conseguirlo, cuando han logrado la cuadratura del cerco "antiOviedo": un Rector afín dispuesto a seguir las consignas políticas partidistas por encima de cualquier norma de convivencia y consenso institucional.

Querido Aníbal Vázquez: Canteli nunca ha atacado a Mieres ni a su campus; siempre te ha demostrado personal y políticamente un gran respeto; en todo momento ha respaldado que se invierta en generar nuevas titulaciones en vuestra Politécnica para responder a las necesidades de Asturias; mantiene el mismo criterio que toda la izquierda representada en la Corporación ovetense –PSOE y Somos se oponen al traslado–; y lo único que ha hecho es lo mismo que harías tú en su situación: defender lo que Oviedo tiene y no puede perder. Y no lo puede perder porque no hay argumentos creíbles para este expolio. Vuestro Rector dijo que Minas se tenía que ir a Mieres para liberar el gran espacio de su edificio para otras facultades. Estuvo ocho meses tramitando su plan estratégico basado exclusivamente en ese argumento, no en razones científicas o académicas. Y de repente el panorama cambió con un nuevo plan del Gobierno asturiano que hizo desaparecer las necesidades de espacio de la Universidad en Minas pero no la voluntad de quitársela a Oviedo.

Desapareció la necesidad de generar espacio trasladando Minas a Mieres pero, así y todo, vuestro Rector, el Gobierno asturiano y tú mismo seguís queriendo perpetrar ese latrocinio contra Oviedo. Si tú, estimado Aníbal, fueras el Alcalde de Oviedo, "Quo vadis?" Ah, perdona, si tú fueras el Alcalde de Oviedo, siendo compañero de la izquierda, seguro que nunca se hubiera planteado este expolio...

Te puedo garantizar que desde el Gobierno municipal de Oviedo respetamos y apoyamos a los 37.000 habitantes de Mieres y deseamos lo mejor para todos ellos y para su campus. Pero cuando se trata de defender los intereses de Oviedo decimos y hacemos lo mismo que tú, Aníbal, dirías y harías: "Oviedo vado iterum crucifigi".