El peor San Mateo de la historia

El bipartito ha fracasado estos últimos 17 días. La respuesta ciudadana ha sido evidente, dejando calles vacías (salvo por la convocatoria de protesta a través de las redes sociales, que fue el momento de mayor afluencia de gente por el Antiguo) y casetas hosteleras y bares sin clientes. Ojalá hubiésemos visto imágenes parecidas a Logroño y a Cuenca. Solo hay una persona que sin ningún rubor ni vergüenza defiende lo contrario. El señor José Luis Álvarez Almeida escribió en este periódico un artículo lleno de mentiras y falsedades para defender el nuevo modelo de «San Motea» basado exclusivamente en que se forren sus afines. Lo hace para agradecer el entreguismo que le otorga el «valiente» señor Alfredo Canteli a esta parte minoritaria de la hostelería, que sin ningún pudor manda y ordena sobre cómo debe ser San Mateo y la futura ordenanza de terrazas.

Las y los socialistas de Oviedo/Uviéu lo tenemos claro: la derecha nos ha robado las fiestas a todas y todos los ovetenses. Desde 2019 no hemos vuelto a tener unos festejos abiertos, participativos, plurales y populares, primero por el covid y luego por «la Covi». El PP y Ciudadanos tenían tres factores a su favor para hacer unas fiestas exitosas: un presupuesto sobredimensionado (3,4 millones) en comparación a años anteriores, un tiempo excelente y las ganas de la gente por divertirse tras dos años de restricciones por la pandemia. Pese a ello, todo ha sido un desastre.

El alcalde ha sido un faltoso con el trabajo desarrollado durante 36 años por las asociaciones que regentaban los chiringuitos. Demuestra su ignorancia al asegurar que las adjudicaciones de los chiringuitos se daban a dedo (sin importarle incluso meter en el saco a dos exalcaldes del PP), sintiéndose orgulloso de cargarse la tradición, la originalidad y la singularidad con respecto a otras festividades.

Señor Canteli, es usted el que ha privatizado y mercantilizado San Mateo para un grupo muy reducido. Es usted el que está ciego, porque en ningún momento hubo ríos de gente.

La vuelta de la carpa de la Ería ha sido un despropósito en todos los sentidos. En número de asistentes, solamente cuatro conciertos han superado el 50% del aforo (el Ayuntamiento no ha ingresado un euro en las taquillas por «Love the 90’s», Leiva y «Estopa»). Nosotras y nosotros defendemos la gratuidad de los conciertos porque creemos que las y los ovetenses no debemos pagar dos veces (caché más entrada), pero siguiendo las pretensiones del bipartito con recuperar los gastos a través del precio de las entradas, las pérdidas alcanzan casi el millón de euros.

Señor Canteli, ¿sigue considerándose usted un buen gestor? Es una ruina para Oviedo/Uviéu lo que usted ha hecho, y no solo en términos económicos.

En resumidas cuentas, no han sido las fiestas de todas y todos. Ha sido un negocio deficitario, una mala copia de un festival con el que ha fracasado el señor Canteli. Ha sido el peor San Mateo de la historia.