Un referente y un envidiable motor económico y turístico

Como Alcalde, es un orgullo para mí estar aquí hoy en este acto de entrega de la Medalla de nuestra ciudad, en su categoría de Oro, a la Fundación Ópera de Oviedo. Desde hoy, pasáis a formar parte del exclusivo y reducido grupo de personas e instituciones que cuentan con la máxima distinción de este Ayuntamiento. Enhorabuena.

Se trata, qué duda cabe, de un merecidísimo reconocimiento que recibís, además, en un momento muy especial para vosotros: cuando se cumple el 75 aniversario de vuestra temporada de ópera. Y digo "vuestra", aunque debería decir "nuestra". Porque, en realidad, la Ópera de Oviedo es un poco de todos los ovetenses, que nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra tradición lírica.

La temporada de Ópera de Oviedo es la segunda más antigua de España y una de las más aclamadas de nuestro país; casi me atrevería a decir que de Europa. Es el epicentro cultural de nuestra ciudad, y ha calado tanto en la sociedad ovetense que se ha convertido en el mejor patrimonio inmaterial de Oviedo.

La ópera es un referente y todo un emblema para la capital de Asturias. Pero también es un envidiable motor económico y turístico con el que ya quisieran contar en otros muchos lugares. Su repercusión en nuestra economía y en la creación de empleo está fuera de toda duda; no solo en Oviedo, sino en toda la región. Así como la profesionalidad y el talento de todos aquellos que hacéis esto posible y que, año tras año, conseguís que las más grandes figuras del canto y de la dirección artística pasen por este escenario.

Alcanzar semejantes cotas de éxito y de reconocimiento es el fruto de décadas y décadas de intenso trabajo, de esfuerzo y de mucha dedicación, que hoy por fin vamos a distinguir como se merece. Y todo ello a pesar de los escasos recursos económicos de los que disponéis.

Señora Consejera, amiga Berta, la Fundación Ópera necesita, tanto del Gobierno regional como del Ministerio de Cultura, una mayor implicación económica. El respaldo, muy importante, de nuestro Ayuntamiento siempre lo tendréis, pero lamentablemente no es suficiente.

Juan Carlos, en la actualidad sois vosotros los encargados de gestionar, con tanta notoriedad, esta apreciada institución. Pero sería injusto que, en un día tan especial, no me acordara de tantos otros que con su labor, su entrega, su cariño y su compromiso, consiguieron colocar nuestra temporada operística al más alto nivel.

No quisiera mencionar a nadie en concreto para no dejarme a ninguno en el tintero, pero me siento en la obligación de recordar a tus dos predecesores en el cargo: Luis Álvarez Bartolomé y Jaime Martínez, que tanto hicieron por nuestra ópera y que tan orgullosos se sentirían hoy al recibir este reconocimiento de toda la ciudad. Vaya mi recuerdo y mi admiración hacia ellos. Así como mi más cariñoso saludo a sus viudas, María Jesús y Susi, que hoy nos acompañan en este emotivo acto.

No debieron ser fáciles los inicios, ni tampoco la consolidación de la ópera ovetense frente a otras ciudades europeas que siempre contaron con más recursos. Pero tampoco es sencilla la época que os ha tocado vivir a vosotros. Parece que, afortunadamente, y de una vez por todas, hemos dejado atrás la pandemia del coronavirus, aunque no por ello debemos olvidar lo vivido. Y, en vuestro caso, la gestión frente a la crisis sanitaria fue digna de admiración.

Mira que es difícil hacer historia en un momento de tanta incertidumbre como el que vivimos hace escasos meses y, sin embargo, vosotros la hicisteis con aquel "tour de force". Con la representación de once funciones de dos óperas distintas ("Fidelio" y "Madama Butterfly") en doce días, a finales de 2020, bajo fuertes restricciones y con el escrupuloso cumplimiento de las medidas de seguridad. Un hito sin precedentes aclamado por la crítica a nivel nacional e internacional que hoy quiero poner públicamente en valor. Pues sin ese esfuerzo titánico, en el peor momento de nuestra historia reciente, quién sabe cuál sería el estado hoy de nuestra ópera.

No me quiero extender mucho más, ya que en este acto los protagonistas sois indiscutiblemente vosotros: los miembros de la Fundación Ópera. Pero, si me lo permitís, antes de finalizar, me gustaría dedicarle unas palabras a este Teatro Campoamor en el que hoy nos encontramos y que hace pocos días cumplió 130 años de historia. Y es que hablar de ópera en Oviedo es hacerlo también del Campoamor: El elegante y señorial hogar de nuestra tradición lírica.

No somos del todo conscientes los ovetenses de la suerte que tenemos de contar con este teatro en nuestra ciudad. Y, por eso, es nuestra obligación cuidarlo entre todos para que la Fundación Ópera y el Teatro Campoamor sigan soplando velas juntos muchos y muchos años más.

Quiero terminar dándoos las gracias, como Alcalde de Oviedo, y también como un ovetense más, por todo lo que nos habéis dado en estos 75 años de historia. Ya que habéis conseguido implicar a toda la ciudad en este gran sueño que es la ópera de Oviedo, habéis enriquecido nuestra oferta cultural y, en definitiva, nos habéis hecho mejores.

Os reitero mi felicitación por este reconocimiento tan merecido que no solo os hace el Ayuntamiento, sino toda la ciudad. Y os deseo la mayor de las suertes, hoy y siempre. Porque vuestros éxitos serán también los nuestros.

Muchas gracias por vuestra atención y larga vida a la Ópera de Oviedo.