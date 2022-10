Hace unos seis años conocí a Natalia, campeona mundial de Triatle, en un colegio de Oviedo, en una carrera solidaria para sensibilizar a los niños y niñas sobre el cáncer infantil contra el que estaba luchando una niña llamada Valeria. Cuando la vi allí no sabía de qué me sonaba, me di cuenta poco tiempo después, cuando nos encontramos en la AMSO, muchos en la agrupación no sabíamos, ni siquiera que era una campeona mundial. Así es Natalia.

Esa carrera no fue una excepción, siempre está aportando su compromiso y solidaridad desinteresadamente. En mi opinión, es un ejemplo de superación y entrega a los demás, de cercanía, equipo, empática y que transmite ilusión. Estoy convencida de que, en política, quien verdaderamente transforma, es quien lleva consigo como seña de identidad el interés general, ayudar a quien lo necesita, quien tiene cercanía, humildad, principios y valores. Todo eso es Natalia, otros méritos se adquieren, pero lo suyo se tiene o no se tiene.